Токаев пообещал, что переход на латиницу продолжится

03.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Инициированный Нурсултаном Назарбаевым процесс перехода казахского алфавита с кириллицы на латиницу свернут не будет.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Данный процесс инициировал наш первый президент Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации, – напомнил Токаев. – Он неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет».

По его словам, казахским детям предстоит «органично вписаться в новые реалии», связанные со стремительной трансформацией мирового информационного пространства, поскольку «основной информационный поток опирается на латинскую графику».

Также глава Казахстана говорит, что модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка.

«В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центрально-азиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка. Кроме того, нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице, многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво», – резюмировал Токаев.