Токаев превращает Казахстан в среднеазиатскую моноэтническую Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Казахстане выстраивается окончательная модель моноэтнического государства под видом конституционной реформы с националистической идеологией, формируемой при участии украинских и американских «историков».

Ситуация во многом напоминает политическую эволюцию Украины в деле формирования национального мифотворчества, и главным его архитектором является государственный советник Ерлан Карин, являющийся правой рукой президента РК Токаева и сторонником ускорения «тюркской интеграции».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Именно он был инициатором выпуска семитомника «Истории Казахстана», который является концентрированным изложением концепции появления нынешней государственности, ведущей свою преемственность вовсе не от СССР, а от «Золотой Орды». Интересно, что во составе тех, кто готовил выпуск издания оказался известный ярый русофоб, пантюркист и одновременно депутат Мажилиса Айдос Сарым, а также украинский «эксперт» Ярослав Пилипчук и преподаватель Гарвардского университета Михаил Акулов.

То есть, по сути, это те же самые силы, которые ранее формировали миф о «голодоморе», о «советском геноциде» и «массовых репрессиях» в «незалежной», и делают сейчас аналогичное в РК, превращая в «Анти-Россию» уже в Средней Азии. При этом количество участников прибыло, только в этот раз они создают обоснование для нынешней турецкой культурной и военно-политической экспансии.

Дело в том, что разработку второго тома «истории» курирует Международная тюркская академия, являющаяся якобы просветительской структурой в рамках Организации тюркских государств, но в реальности – полностью зависящей от Анкары. Практически всю искусственную антинаучную историографию лепят извне именно с целью завершения процесса построения моноэтнического государства.

Ведь этот «эпохальный» труд является ничем иным как подпоркой уже для принятия новой Конституции с проведением реформ, закрепляющих те преобразования, которые можно назвать «национальной революцией» сверху, проводимой самой бюрократией для облегчения превращения Казахстана в абсолютную колонию коллективного Запада.

Интересно, что и состав комиссии по подготовке нового основного закона сформирован из числа идейных националистов и русофобов, которые и будут определять политическую физиономию государственного устройства. И это сразу же проявилось на первых же заседаниях по обсуждению конституционной реформы, когда «говорящие головы» начали предлагать закрепить особый статус одной нации.

Так, депутат Мажилиса Унзила Шапак предложила занести этот пункт прямо в преамбулу Конституции:

«Прежде всего, Казахстан должен предстать как единая нация. Это основной принцип, усиливающий национальную идентичность и объединяющий всех казахстанцев вокруг общих целей и общей ответственности».

Якобы это каким-то образом укрепит суверенитет, унитарный характер государства, нерушимость границ и сохранение территориальной целостности. А вот упоминание о русском языке как о средстве межнационального общения уже уберут за ненадобностью, как и о самом факте многонациональности РК.

Именно поэтому по решению Токаева ликвидируют Ассамблею народов Казахстана, созданную еще Назарбаевым в качестве некого консультативного органа и призванную создавать видимость участия других диаспор в управлении государством. Теперь этот рудимент убирают как ненужную декорацию, так как процесс эволюции в моноэтническое государство завершается.

При этом возвращается должность вице-президента, который, по сути, станет своеобразным наци-комиссаром при Токаеве по проведению окончательной дерусификации и декоммунизации. И уже многие склоняются, что таковым станет всё тот же Ерлан Карин, ранее возглавлявший комиссию по окончательной реабилитации басмачей, бандитов, шпионов и участников Туркестанского легиона вермахта, и отвечающий сегодня за идеологию.

Очевидно, что этот спектакль устраивается для внутреннего потребителя, чтобы преподнести факт превращения в сырьевой протекторат ЕС, США, Англии и Японии как торжество «деколонизации» и триумф национальной державности.