Токаев превращается в защитника интересов Запада

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После известного заявления Касым-Жомарта Токаева на форуме в Санкт-Петербурге о том, что он не намерен признавать ЛДНР, скептически относится к тотальному импортозамещению и является сторонником «зеленой экономики», события стали развиваться дальше, создавая новые инфоповоды для анализа двусторонних отношений между Россий и Казахстаном.

Очевидно, что подобные заявления президента Казахстана были сделаны для внешнего потребления, то есть стали своеобразным сигналом Западу о принципиальном дистанцировании от Кремля. Это же касается и прежних тезисов о поддержке санкционного режима в отношении России и о том, что Москва не имеет никакого отношения к спасению его трона во время известных кровавых январских событий.

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Таким образом Токаев использовал эту площадку для популяризации и выражения позиции казахстанской элиты, желающей не просто сохранения отношений с Западом, но и стремящейся их нарастить.

А в данной ситуации Нур-Султан (Целиноград) попросту воспользовался возможностью для укрепления такого мнения как вовне, так и внутри страны, создав некое представление о том, что Касым-Жомарт Токаев абсолютно независим от российского руководства.

При этом для потребителя в Казахстане многочисленными наци-блогерами и ботофермами министерства информации эти выступления подаются как героическое оппонирование Кремлю. Для этих целей даже была запущена утка о том, как Касым-Жомарт Кемелевич «мужественно» отказался от предоставляемой ему со стороны администрации президента России престижной государственной награды – ордена Александра Невского, которым его якобы хотели наградить по итогам Петербургского международного форума.

Как мы знаем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже дезавуировал это сообщение, заметив, что никакого награждения и не планировалось. Акорда же (администрация президента РК), напротив, подтвердила данную информацию об отказе от наград и даже отметила, что Елбасы № 2 отказался еще и от высшего киргизского ордена «Манас» I степени» во время Евразийского экономического форума 26 мая.

Но журналисты издания Sputnik Kyrgyzstan провели специальное расследование и выяснили, что, скорее всего, в администрации президента РК привирают, так как по сведениям пресс-секретаря президента Жапарова о вручении каких-либо наград Токаеву не было и речи.

Примечательно, что об этом отказе президента от наград России и Киргизии нет ни слова и на его сайте.

То есть это был обычный дешевый вброс с целью повышения рейтинга Касым-Жомарта Кемелевича в глазах местных провластных национал-патриотов, которые прыгали от счастья, заявляя, что наконец-то Нур-Султан совершил великую «перемогу» и утёр нос аж самому Путину.

Но помимо этого прозвучал и ответный так ожидаемый правящей верхушкой сигнал из Вашингтонского обкома о политической поддержке курса Токаева, так как уже в понедельник заместитель государственного секретаря США Узра Зея адресовала письмо специальному представителю президента РК Ержану Казыхану.

«Соединенные Штаты Америки всецело поддерживают реформы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по политической модернизации и реформированию системы защиты прав человека, а также оценивают прошедший 5 июня референдум как очередной шаг в реализации этих реформ», – говорится в письме.

Таким образом высказывания президента РК принесли желаемый результат, и теперь новая ханская ставка в Акорде получила от хозяев долгожданный ярлык на правление. То есть весь расчёт строился на то, чтобы поддержать имидж «нейтральной державы», сделавший «правильный цивилизационный выбор» в пользу Запада, а также сохранить от экспроприации уворованные у народа Казахстана три сотни миллиардов долларов, хранящиеся в офшорных зонах и банках ЕС и США.

В этом же ключе надо рассматривать и различные «миротворческие» инициативы Нур-Султана на международном уровне, как например, ничего не стоящий призыв запрета ядерного оружия, озвученного главой МИД РК Мухтаром Тлеуберди, проводившего на протяжении многих лет еще по указанию Назарбаева курс на сближение с Вашингтоном и Брюсселем.

«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН», – заявил министр, приурочив эту инициативу к первой встрече государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая состоится 21-23 июня 2022 года в Вене.

За этим кроется стремление поддержать в интересах Запада прогнившую систему ООН, находящуюся под контролем англосаксов, так как всем понятно, что, наоборот, в нынешней ситуации, когда Вашингтон стремится во чтобы то ни стало сохранить свою гегемонию в мире, ядерное оружие остается единственным сдерживающим фактором от прямой агрессии НАТО и AUKUS в отношении России и Китая. И запрет ядерного оружия развяжет как раз руки империалистам для осуществления третьей мировой войны.

То, что правящая казахстанская верхушка стремится стать сателлитом США подтверждает и высказывание Касым-Жомарта Токаева на специальной панельной сессии «In Conversation with President Tokayev» в рамках проходящего сейчас в Дохе Катарского экономического форума. Ему задали вопрос по поводу усилий президента США в вопросе увеличения объёмов добычи нефти в рамках ОПЕК.

Модератор Манус Крэнни из Bloomberg отметил, что администрация президента Байдена требует от властей Саудовской Аравии добывать больше нефти. Он спросил:

«Работает ли политика президента США Джо Байдена в отношении ОПЕК? Слышали ли Вы, что ОПЕК открыты для увеличения объёмов добычи энергоресурсов? Работает ли подход Байдена?». «Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Я – президент Казахстана и хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединёнными Штатами», – ответил Токаев.

Тут, правда, президент РК слукавил, так как прекрасно знает, что ОПЕК стремиться не допустить наращивания добычи, чтобы сохранить высокие цены на нефть, а Вашингтон, наоборот, желает получить ресурсы даже у таких стран, как Иран и Венесуэла, которые он только недавно преследовал и изолировал. Соответственно, журналист Bloomberg как бы прощупывал, пытаясь выяснить, намерен ли Нур-Султан помочь в этом деле, увеличив поставки чёрного золота, а попутно и голубого топлива на рынки ЕС и США.

Правда это обоюдное желание Вашингтона и Нур-Султана подпортила временная остановка на 10 дней отгрузки нефти из Казахстана в порту Новороссийска по Каспийскому нефтепроводу (КТК), где были обнаружены 50 мин времён Второй мировой войны. Но это плановые работы, озвученные еще до петербургского форума, и навряд ли являются реакцией на заявления Токаева и мало в реальности ударяют непосредственно по Акорде.

Дело в том, что в основном 90% по КТК идет нефть, добытая американскими и европейскими корпорациями на Каспийском шельфе Казахстана, которые владеют и львиной долей активов самого нефтепровода.

А по невыгодным кабальным контрактам по недропользованию и соглашениям о разделе продукции, три четверти добываемой нефти уже не принадлежит РК, а уплачивается только налог на них. Поэтому – это уже не казахстанская, а американская и европейская нефть.

Тем не менее торможение транспортировки нефти по КТК – существенный удар по транснациональным корпорациям и позитивный способ постепенной парализации логистических возможностей западного бизнеса, грабящего казахстанские ресурсы. Поэтому как раз Лондон и Анкара так усиленно рекламировали и настаивали перед кланом Назарбаева, а затем Токаева на развитии альтернативных маршрутов в обход России, так как прекрасно понимали, что в случае начала войны пропуск углеводородов по КТК станет постепенно нереальным.

Поскольку на развитие каспийского маршрута, закупку тех же новых танкеров и модернизацию казахстанских портов Актау и Курык потребуется минимум три года, Касым-Жомарт Кемелевич поспешил поехать 19 июня в Тегеран, чтобы обсудить вопросы прокладки новых транспортных путей через север Ирана в Турцию.

И, похоже, это становится реальным, так как в день визита президента РК впервые в истории железнодорожный состав с серой из Казахстана проехал Туркменистан, затем въехал в Иран, чтобы проследовать в Турцию.

Думается, груз с серой лишь проба пера, так как скоро по данному маршруту последует и нефть из Казахстана. В данной ситуации заинтересован и Тегеран, стремящийся выйти из изоляции и получивший от Токаева по контракту еще в добавок и миллион тонн зерна урожая 2022-2023гг. в качестве бонуса.

Для подкрепления каспийского маршрута Токаев встретился 21 июня на катарском экономическом форуме с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, где оба вспомнили о заключенном 1 апреля меморандуме о транспортировке казахстанской нефти по железной дороге и трубопроводам через территорию их республики.

Президент РК отметил важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности, в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.

Получается, что такая дипломатическая активность Токаева уже даёт свои плоды в деле обеспечения «логистической независимости» от Москвы и получает поддержку от Лондона, Анкары, Брюсселя и Вашингтона, заинтересованных в создании транспортных и энергетических маршрутов в обход России.

Географическое положение Казахстана и продолжение прежней политики на сближение с Западом будет неизбежно бить и по геостратегическому мосту между Россией и Китаем.

Поэтому Токаев сейчас выступает проводником интересов транснациональных корпораций и является защитником сформировавшейся в период Назарбаева вывозной модели экономики и правил игры в пользу западного капитала. Поэтому это вступает в противоречие с интеграционными проектами и курсом на развитие ЕАЭС и уже сейчас показывает явные сбои в отношениях между ближайшими союзниками.