Токаев ставит палки в колеса строительству Россией АЭС в Казахстане

Олег Кравцов.  
08.11.2023 10:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Казахстан, Росатом, Россия, Экономика, Энергетика


Высока вероятность того, что достигнутые ранее договоренности о строительстве Россией в Казахстане АЭС не будут реализованы.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Известиям»,


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Он признает, что одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества России и Казахстана «является взаимодействие в сфере мирного атома».

«Есть разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, в Казахстане имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики. Страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, также имеется свое производство компонентов ядерного топлива и доступ к услугам по изотопному обогащению урана.

На базе Ульбинского металлургического завода выпускается готовое ядерное топливо для атомных электрических станций Китая», – сказал президент Казахстана.

Впрочем, он тут же делает оговорку, что «у многих граждан и экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций».

«И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона. Мы высоко ценим предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана. А окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума.

В 2019 году я в своей предвыборной платформе заявил, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов», – добавил Токаев.

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