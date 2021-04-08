Токаев взял курс на дерусификацию Северного Казахстана

08.04.2021, Москва, Айнур Курманов

Правительство Казахстана предпринимает в течение последних лет действия по переселению казахского населения с юга страны на север. Особенно этот курс усилился после присоединения Крыма к России и событий на Донбассе.

Тогдашняя Астана посчитала, что необходимо уменьшить долю русских жителей на севере республики как за счет соответствующей национальной политики, так и посредством перенаправления людских потоков из густонаселенной Туркестанской области (бывшей Южно-Казахстанской) в Северо-Казахстанскую (СКО). Запущен в северных и центральных регионах также последней этап тотальной декоммунизации и дерусификации, чтобы стереть из местной топонимики русские названия.

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На данный момент планируется переселить десять тысяч этнических казахов, чтобы якобы улучшить демографическую ситуацию и сократить безработицу. Об этом рассказал 30 марта на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения республики Серик Шапкенов.

«Где-то 10 тысяч человек будут переселены на территорию СКО, что улучшит демографическую ситуацию региона и повлияет на сокращение безработицы на 4,9%», – отметил чиновник.

Всё это делается под предлогом выполнения комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы. Вербовать же переселенцев из теплого юга республики для жизни на холодном севере, так как регион является частью Западно-Сибирской равнины, власти намерены прямо на бирже труда из числа обнищавших граждан, которым некуда деваться.

«Процесс заявки на переселение будет проводиться на платформе биржи труда. Также мы будем увеличивать с 35 до 70 МРП именно для тех, кто будет переселяться на территорию СКО, – добавил Серик Шапкенов.

То, что чиновники стремятся найти желающих поменять родные пенаты на суровые условия именно в Туркестанской области объясняется социальными факторами. Там самая большая доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, – 11,2%. 57,3% потребительских трат туркестанцев приходится на продукты питания, это самый высокий показатель в стране. Традиционно регион занимает последние места по показателям доходов населения: 14-е место по росту реальных доходов (снизились на 4,2%) и 16-е место по заработной плате.

Западная Сибирь, куда входит географически СКО.

Получается, что государство будет выделять каждому переселенцу 204 190 тенге, что составляет на сегодня 475,24 долларов. Практически внутренним мигрантам будут платить «зарплату» за их решение переехать, сопоставимую с оплатой труда металлургов и шахтеров в империи британского олигарха индусского происхождения Лакшми Миттала в Караганде. Об этой сумме говорил, и президент Касым-Жомарт Токаев еще 22 октября прошлого года на заседании правительства, на котором предложил увеличить размер пособия переселенцам с 97 230 тенге до нынешних размеров.

Он отметил, что вопрос переселения жителей с юга на север страны поднимался на заседаниях Национального совета общественного доверия (НСОД). Напомним, что этот НСОД стал настоящим рассадником националистов и профессиональных русофобов в лице таких обласканных властями персонажей как Айдос Сарым, Расул Жумалы, Мухтар Тайжан и прочих. Последний даже перекочевал по спискам правящей партии Нур-Отан в парламент.

Так вот, опираясь на мнение таких вот «профессиональных экспертов» в русском вопросе и руководствовался второй президент «независимого» Казахстана.

«Государство должно создавать максимально выгодные условия для мигрантов. Недавно я побывал с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области. В регионе самый низкий показатель по демографическому росту, однако область показывает хорошие результаты по привлечению в регион переселенцев. В регионе строятся новые жилые дома для переселенцев. Развивается система коммунальной инфраструктуры, строятся социально значимые объекты. В целях мотивации мигрантов предлагаю в качестве дополнительной меры увеличить размер пособия в два раза, то есть с 35 МРП до 70 МРП», – сказал Токаев на прошлогоднем заседании правительства.

Теперь вот его ценное указание и осуществляется на деле под предлогом улучшения демографической ситуации. И действительно на первый взгляд это так. Северо-Казахстанская область считается депрессивной с уменьшающимся населением. Так, если в 1989 году в регионе проживало 921 416 жителей, то по данным 2021 года уже 543 679. Но вместо создания рабочих мест и запуска старого или нового производства, улучшения качества жизни данную проблему массовой миграции населения в соседнюю Россию власти пытаются решить механическим переселением из южных регионов этнических казахов без создания даже соответствующих условий.

Заявления президента о том, что в регионе якобы создаются новые предприятия и строятся дома для переселенцев, во многом является блефом и пропагандистскими Нью-Васюками, опровергается высказываниями самих переселенцев в социальных сетях и СМИ. Теплолюбивых обнищавших жителей Туркестанской области заселяют на самом деле в брошенные деревни, предоставляя им земли, но не давая им льготных кредитов для развития хозяйства. Естественно, что при постоянном росте цен и удешевления тенге токаевских миграционных «зарплат» явно не хватает для выживания.

Поэтому можно прийти к выводу, что это типично политическое решение, связанное с желанием Нур-Султана (Целинограда) искусственным путем увеличить численность этнических казахов в северных регионах страны и уменьшить этим долю русских. Ведь по данным за 2019 год из 554517 человек, проживавших в СКО, этнические русские составляли 274629, украинцы 22883, немцы 19680, а казахи 194239. Об этом в своих комментариях газете «Взгляд» подтверждает и известный казахстанский политолог Талгат Мамырайымов.

«Инициативы о переселении казахов из южных областей на север во многом продиктованы попытками правительства выровнять этнические диспропорции. Такие программы реализуются уже несколько лет. И даже одной из причин переноса столицы из Алматы в Астану было намерение сгладить этнические диспропорции, поскольку в ряде северных областей количество русских превышало количество казахов», – отметил эксперт.

При этом он считает, что переселение из южных регионов республики связано также с тем, что «власти не доверяют местным северным казахам, которые обросли разными связями с россиянами, а их ментальность стала близка русским, поэтому принимаются такие инициативы». Так оно и есть, так как не все местные казахи рады переселенцам и оралманам (этническим репатриантам из стран СНГ, Китая и Монголии), которые пользуются поддержкой Нур-Султана и получают еще токаевскую «зарплату». При этом новых рабочих мест как не было, так и нет.

Доля русского населения в регионах РК.

Правда, Северо-Казахстанская область не единственная, которая подвергается такой принудительной казахизации. Так, согласно постановлению правительства, в список регионов для расселения переселенцев с 1 января 2020 года включены еще две области — Карагандинская и Акмолинская. Теперь таким регионами являются шесть областей: Восточно-Казахстанская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Карагандинская область, Акмолинская область. Эти же области, за исключением Карагандинской, являются также регионами для расселения оралманов.

Вместе с тем проблему русского большинства в северных и центральных регионах казахстанские власти пытаются решить еще и тотальными переименованиями улиц, площадей, населенных пунктов, городов и сносом памятников советской эпохи. Все это началось с подачи еще Назарбаева, который в 2018 году принял указ о смене «идеологически устаревших» названий улиц, давая импульс новой кампании «декоммунизации», которая на самом деле являлась чистой воды дерусификацией с целью ликвидации русских наименований в местной топонимике.

С начала 2019 года в Казахстане переименованы десятки тысяч улиц и населенных пунктов. В конце марта этого года в Павлодаре инициирована кампания по переименованию 30 улиц и самого города, о чем мы напишем в следующем материале. Но помимо этого уже заранее заготовлен план переименования в ближайшие годы всех областных центров и регионов, носящих русские названия. Об этом в интервью журналистам заявил тот самый идеолог казахского национализма Айдос Сарым, который сейчас в Мажилисе пропагандирует этно-центристские взгляды.

В самой Северо-Казахстанской области параллельно идут непрерывные репрессии в среде русских средних и мелких предпринимателей, которых сажают по сфабрикованным уголовным статьям. Так, например, в 2018 году во время обысков в теплицах у предпринимателя Олега Андрющенко оперативники искали листовки и оружие. То есть с самого начала предпринимателей разрабатывали по тематике экстремизма и сепаратизма. Такая этническая зачистка среднего класса и русских предпринимателей, способных потенциально организоваться и выдвинуть политические требования или оказать сопротивление.

Правда, несмотря на большие пропагандистские, финансовые и даже репрессивные усилия такие планы по массовому переселению южных казахов на север республики мне кажутся малоперспективными в силу неуклонной социально-экономической деградации Казахстана. Дело в том, что обнищавшие жители Туркестанской области предпочитают ехать на заработки в Южную Корею и уже в Россию наравне с узбеками, киргизами и таджиками, нежели переезжать в СКО.

Так об этом открыто пишет депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

«По данным МИД, в 2020 году почти 10.000 наших соотечественников находилось в Корее нелегально. Основной поток нелегальных граждан Казахстана, пребывающих в Южную Корею, составляют жители южных регионов нашей страны: Туркестанская и Алматинская области, городов Алматы, Шымкент. По статистике Нацбанка, с 2012 по 2019 год суммарный объем личных безвозмездных денежных переводов из-за границы в Казахстан вырос с 279 млн до 614 млн долларов США, то есть более чем в 2 раза», отмечает депутат.

Массовая драка 23 марта казахских рабочих из Туркестанской области с рабочими из стран СНГ в поселке Белокаменка в Мурманской области, на объектах, принадлежащих назарбаевскому олигарху Кенесу Ракишеву, также подтверждает сей факт. Казахская безработная молодежь с юга страны вовсе не желает переселяться в депрессивные разрушенные бывшие промышленные регионы, а выбирает путь переселения в Нур-Султан и Аламты, нелегальную работу в Южной Корее или трудовую миграцию в соседнюю Россию.

Даже оралманы, коих вернулось на историческую родину с начала 2021 года 4 тысяч человек, ни за какие коврижки от Токаева не хотят ехать в СКО, центральные и восточные регионы страны. Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (32,6%), Туркестанской (16,5%) и Мангистауской (14,2%) областях, а также в городах Шымкент (12,0%) и Нур-Султан (5,4%).

Поэтому программа переселения 2021-2025, скорее всего, станет очередным коррупционным проектом по расхищению бюджетных средств. Однако она является сейчас важным инструментом в руках прозападных либералов, сидящих в чиновничьих креслах, по идеологической накачке русофобских настроений, по выдавливанию русскоязычного населения из республики в рамках построения моноэтнического государства. Всеми правдами и неправдами Назарбаев и Токаев хотят изменить национальную и культурную физиономию Северного Казахстана, не доверяя даже местным казахам, которые сотни лет там живут вместе с русскими.

Такие действия показывают желание властей провести своими методами этническую чистку, подавив и вытеснив меньшинства, а за счет неонацистской пропагандистской кампании консолидировать вокруг трона молодые поколения и закрепить за собой обширные территории. Правда нетерпимость к другим народам и идеи национального превосходства не могут быть в будущем твердой основой для такой новоявленной государственности.