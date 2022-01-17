Толкаясь и угрожая, Порошенко прошел пограничный контроль и поехал на суд

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Новости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко, которого подозревают в госизмене и финансировании терроризма, отправился на судебное заседание, которое назначено сегодня на 11 часов по киевскому времени.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Порошенко поехал в Печерский суд прямо из аэропорта «Жуляны», куда прилетел из Варшавы.

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Во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска возникла толкотня и скандал – силовики в течение 10-15 минут проверяли, реальный ли перед ними Порошенко и не отдавали ему паспорт, на что бывший глава государства ответил угрозами.

«Происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию государства. Не пропускают пограничники без объяснения причин, под видом какой-то проверки, не допускают на территорию Украины. Это провокация, которая побуждает к массовым акциям», – сказал экс-президент.

В итоге Порошенко прошел пограничников, после чего выступил у аэропорта перед своими сторонниками.

«Я даже не подозревал, что власть настолько тупая. Владимир Зеленский, вам хочется уличных протестов? Такими методами их легко можно спровоцировать. У вас с Арахамией и Ермаком уже есть квартира в Ростове, что так делаете?», – пригрозил президенту Зеленскому бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора», экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.

В свою очередь киевская журналистка Светлана Крюкова назвала произошедшее в аэропорту сегодня дешевой копией того, как несколько лет назад бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прорывал границу, чтобы попасть из Польши на Украину в то время, когда с ним боролся находившийся во власти Петр Порошенко.

«Вернули Гетману паспорт. Будут ехать в суд. На троечку шоу. У Саакашвили веселее было», – считает Крюкова.

Тем временем под Печерским судом также собрались сторонники Порошенко, устроив там шоу барабанщиков.