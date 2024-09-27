Только 29% производящихся в США F-35 пригодны к эксплуатации
Подавляющее большинство производимых в США истребителей Ф-35 непригодны к эксплуатации.
Конгрессмен-республиканец Стивен Биггс заявил, что он «в бешенстве» от этого факта на слушаниях по аудиту Пентагона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
По его данным еще полтора года назад доля пригодных Ф-35 составляла 55%. Программа производства истребителей рассчитана до 2088 года, на нее выделено из бюджета 2 триллиона долларов.
«Когда вы видите, что программа, которая стоит триллионы долларов, реализуется только на 29%, то возможно, этот орган власти должен обратить внимание на другой вид отчетности. Я очень расстроен, потому что это не первый раз, когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией», – сказал Биггс.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.