Выборы
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19.04.2019, Минск, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика
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«Только без дури, забора крови и дебатов на стадионах», – Лукашенко объявил дату президентских выборов

Президентские выборы в Белоруссии состоятся в 2020 году. Об этом сегодня во время обращения к народу объявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы президента в этом году. Ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, благоприятные условия.  У нас есть закон, конституция.

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Я не буду крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Президентские выборы должны состояться в 2020 году, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играть с народом, устраивать политические игры под какую-то одну фигуру», – сказал Лукашенко.

Он также объявил, что парламентские выборы состоятся в этом году 7 ноября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не определялся по дате. Но если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — День Октябрьской революции. Не надо бояться выдвигать свои кандидатуры. Это и есть выборы. Но только без дури — без забора крови, дебатов на стадионах и прочего. Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы. Это очень опасно выплескивать политику на площади», – сказал Лукашенко.

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