Старания администрации Байдена сейчас направлены на недопущение афганского сценария на Украине в канун голосования в США. На это сейчас пойдут основные ресурсы, которые пообещали Зеленскому.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп Украины, а ныне политический обозреватель Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединённые Штаты каждые две недели от 250 до 350 миллионов долларов выделяют для Украины, и это чрезвычайно мало. Естественно, Украине этого не хватало. Я хочу напомнить, что во время подготовки наступления на Запорожскую область – они в среднем выделяли по 2 миллиарда долларов. А сейчас Байден пообещал выделить 4,5 миллиарда и остаток по программе долгосрочных поставок, который пойдёт оружейным компаниям. Но на момент отгрузки со склада уже будет новый президент и новый Конгресс, и не факт, что это пойдёт на Украину. Пообещать не значит жениться, а у нас на Украине говорили «обицянки-цяцянки». Ещё не факт, что реально эти деньги будут выделены. Пообещать сейчас – это одно, а когда доходит до предоставления помощи, это всегда кардинально отличалось от суммы», – отметил политик.

По его мнению, вся интрига последнего месяца, начиная от вторжения в Курскую область и заканчивая давлением на Байдена относительно ударов вглубь российской территории, идет от страха повторить фиаско в Афганистане.



«Дело в том, что Россия достаточно активно наступает. И самое страшное, что можно себе представить для Харрис и демократов – это афганский сценарий во время пика избирательной кампании. Вы помните, как было в Афганистане, когда сторонники Соединенных Штатов падали с шасси американских самолетов? Эти ужасные кадры обошли весь мир. И демократы не хотят повторить этот сценарий. Поэтому поставки каких-то вооружений, которые могут притормозить наступление российской армии, действительно будут проведены, и в этом весь смысл», – заключил Царёв.