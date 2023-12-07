«Только бы не сняли»: санкции позволят России разбогатеть как Китаю – Чадаев
Антироссийские санкции вынудили Россию совершить большой технологический и экономический рывок вперёд.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы по-настоящему развиваемся только под давлением. До тех пор, пока у нас медицина лежала под «Big Farm», у нас не было шанса развивать ни здравоохранение, ни медицину.
Именно то, что нас отключили от этих больших систем, даёт нам некоторый шанс что-то такое у себя развивать. Как с авиастроением: не стали бы мы строить самолёты без адских санкций, которые обрушились на нас прошлой весной», – подчеркнул Чадаев.
Он надеется, что антироссийские санкции сохранятся как можно дольше.
«Напоминаю, что Китай своё восхождение на вершину, к первой экономике мира, начал с того, что против него ввели санкции. В этом смысле санкции – это наилучший способ совершить экономический и технологический рывок.
Поэтому я очень верю в наших врагов, что они, очень быстро по крайней мере, санкции с нас не снимут», – добавил политолог.
Спасибо!
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