Антироссийские санкции вынудили Россию совершить большой технологический и экономический рывок вперёд.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы по-настоящему развиваемся только под давлением. До тех пор, пока у нас медицина лежала под «Big Farm», у нас не было шанса развивать ни здравоохранение, ни медицину.

Именно то, что нас отключили от этих больших систем, даёт нам некоторый шанс что-то такое у себя развивать. Как с авиастроением: не стали бы мы строить самолёты без адских санкций, которые обрушились на нас прошлой весной», – подчеркнул Чадаев.