«Только бы не сняли»: санкции позволят России разбогатеть как Китаю – Чадаев

Владимир Гладков.  
07.12.2023 17:28
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Экономика


Антироссийские санкции вынудили Россию совершить большой технологический и экономический рывок вперёд.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские санкции вынудили Россию совершить большой технологический и экономический рывок вперёд. Об этом в...

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«Мы по-настоящему развиваемся только под давлением. До тех пор, пока у нас медицина лежала под «Big Farm», у нас не было шанса развивать ни здравоохранение, ни медицину.

Именно то, что нас отключили от этих больших систем, даёт нам некоторый шанс что-то такое у себя развивать. Как с авиастроением: не стали бы мы строить самолёты без адских санкций, которые обрушились на нас прошлой весной», – подчеркнул Чадаев.

Он надеется, что антироссийские санкции сохранятся как можно дольше.

«Напоминаю, что Китай своё восхождение на вершину, к первой экономике мира, начал с того, что против него ввели санкции. В этом смысле санкции – это наилучший способ совершить экономический и технологический рывок.

Поэтому я очень верю в наших врагов, что они, очень быстро по крайней мере, санкции с нас не снимут», – добавил политолог.

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