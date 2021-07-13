«Только через вступление в ЕС!» – в Киеве призвали держаться за российский транзит, как за ядерную бомбу

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ни в коем случае нельзя соглашаться на материальную компенсацию за запуск «Северного потока-2», а требовать вместо этого подписать гарантии о вступлении страны хотя бы в ЕС.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни в коем случае не размениваться ни на какие денежные компенсации, поскольку мы знаем, что судьба этих компенсаций будет предопределена заранее. Представим, завтра договариваются Россия, США и Германия о неких компенсациях, которые будут выделены, там, несколько миллиардов долларов, пусть они будут растянуты во времени – эти деньги будут просто банально разворованы Зеленским и его окружением. Естественно, размениваться на это не нужно, это выгодно Зеленскому, но не выгодно Украине. На что бы мы могли разменять? Как в своё время мы должны были, но не разменяли ядерный статус. Тогда, в 1991 году, когда начались разговоры о ядерном перевооружении, Украина должна была ставить условия: мы отдаём ядерное оружие, а вы подписываете гарантии, что Украина вступит в ЕС и НАТО. Тогда был реальный шанс, и я уверен, что страны Запада – США, Германия, Франция были бы вынуждены на это пойти. К сожалению, тогдашний президент Кравчук оказался точно таким же президентом короткого горизонта, как и Зеленский, он этого шанса не увидел, и мы этот шанс потеряли. Сейчас у нас точно такой же шанс есть», – рассуждает Березовец. «Мы должны говорить о том, что Запад обязан, Германия обязана, коль Меркель пообещала Украине сохранение транзита, эта гарантия точно так же переходит на следующее федеральное правительство. Если сейчас идёт речь о прекращении транзита, то давайте подписывать гарантии вступления Украины, как минимум, в ЕС, если не хотите в НАТО, и давайте повышать наши гарантии безопасности. То есть, увеличение поставок летального оружия – то, чему сейчас противится Германия. Если вы хотите – ни деньги, ни какие не компенсации, а прямая военная помощь. Вот об этом должен бы был вести переговоры Зеленский», – переживает украинский политтехнолог.