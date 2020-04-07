«Только чудо спасет Украину» – профессор медицины

07.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские медучреждения не готовы к массовому наплыву больных коронавирусом, а потому государство должно вводить жесткие карантинные мероприятия.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил доктор медицинских наук, профессор Игорь Шкробанец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если государство не будет централизовано заботиться о таких мероприятиях, оно проиграет эту войну. Сегодня те карантинные мероприятия, которые у нас в Украине – они оправданы. И это я говорю зная состояние вещей, готовность наших медицинских учреждений к массовому приему больных, требующих кислородной поддержки.

Большинство клиник, районных больниц когда-то строили с кислородной разводкой от кислородной станции. Помните, такие трубочки по палатам шли? Они давно уже не работают. Кислородная поддержка [только] в реанимациях. Состояние готовности нашего здравоохранения к большому потоку пациентов, требующих дыхательную поддержку, крайне низкое.

Поэтому и вот эти жесткие карантинные мероприятия для того чтобы одновременно не было большого количества больных, для того, чтобы их растянуть во времени, чтобы наши медицинские учреждения успевали справиться. Конечно это все очень плохо.

Сама по себе такая пандемия – это плохо, но для нашей страны очень плохо потому что: а) у нас фактически уничтожена санэпидслужба, и б) – материальная база в ходе этих реформ не стала лучше, а стала хуже. Большинство больниц не стали опорными больницами, они должны переходить на какую-то новую форму финансирования с 1 апреля и почему-то никто не принимает решение, сказав: «Ребята, вы принимаете больных, вы об этом не думайте, вы готовьтесь к массовому приему».

Дай бог, чтобы его не было, но та статистика, которая есть в Европе, и так как у нас геометрически увеличивается количество заболевших – только чудо спасет нас», – резюмировал Шкробанец.