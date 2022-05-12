«Только дальнобойная артиллерия» – в Киеве призвали ровнять с землёй освобождённые от ВСУ территории
На данном этапе противостояния с Россией для Украины было бы самоубийственно напрямую атаковать пехотой российские войска.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы сейчас выйдем на Волчанск, перережем железнодорожное сообщение с Россией из Белгорода, потом дальше можем выходить на Купянск. Эти два города – основные поставщики вооружения, которое получает группировка в Изюме. В таком случае изюмская группировка останется без материально-технического обеспечения, без боеприпасов и у нее другого пути, как отступить не будет.
Я понимаю, очень хочется котлы организовать, кучу пленных. Если честно, нам это не нужно. Потому что, во-первых, это удар по нашей армии, потому, что надо огромное количество людей, чтобы все это сдерживать, у нас будут потери. Нам главное, чтобы они ушли. Мы не имеем сейчас возможности, чтобы мы кардинально изменили ситуацию на фронте с атаками фронтальными», – рассуждал рагуль.
Он также добавил, что во второй фазе войны украинская пехота не должна идти вперед, применяя лишь дальнобойную артиллерию.
«Характер 2-й фазы будет – медленное поступательное движение украинских войск на фронтах. Активное использование дальнобойной артиллерии, без атак пехотных подразделений.
Основное для нас сейчас – не потерять свой личный состав, готовить резервы, которые можно использовать на тех или других операционных направлениях. И использовать наши мобильные группы только для того, чтобы заходить в тыл врагу, перерезать их возможности доставки логистические. Маневренная партизанская война в тылу врага должна быть активно использована», – бредил экс-замглавы СБУ.
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