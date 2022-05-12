«Только дальнобойная артиллерия» – в Киеве призвали ровнять с землёй освобождённые от ВСУ территории

12.05.2022  20:31 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На данном этапе противостояния с Россией для Украины было бы самоубийственно напрямую атаковать пехотой российские войска.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данном этапе противостояния с Россией для Украины было бы самоубийственно напрямую атаковать пехотой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если мы сейчас выйдем на Волчанск, перережем железнодорожное сообщение с Россией из Белгорода, потом дальше можем выходить на Купянск. Эти два города – основные поставщики вооружения, которое получает группировка в Изюме. В таком случае изюмская группировка останется без материально-технического обеспечения, без боеприпасов и у нее другого пути, как отступить не будет.

Я понимаю, очень хочется котлы организовать, кучу пленных. Если честно, нам это не нужно. Потому что, во-первых, это удар по нашей армии, потому, что надо огромное количество людей, чтобы все это сдерживать, у нас будут потери. Нам главное, чтобы они ушли. Мы не имеем сейчас возможности, чтобы мы кардинально изменили ситуацию на фронте с атаками фронтальными», – рассуждал рагуль.

Он также добавил, что во второй фазе войны украинская пехота не должна идти вперед, применяя лишь дальнобойную артиллерию.

«Характер 2-й фазы будет – медленное поступательное движение украинских войск на фронтах. Активное использование дальнобойной артиллерии, без атак пехотных подразделений.

Основное для нас сейчас – не потерять свой личный состав, готовить резервы, которые можно использовать на тех или других операционных направлениях. И использовать наши мобильные группы только для того, чтобы заходить в тыл врагу, перерезать их возможности доставки логистические. Маневренная партизанская война в тылу врага должна быть активно использована», – бредил экс-замглавы СБУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]ru


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть