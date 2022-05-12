«Только дальнобойная артиллерия» – в Киеве призвали ровнять с землёй освобождённые от ВСУ территории

На данном этапе противостояния с Россией для Украины было бы самоубийственно напрямую атаковать пехотой российские войска.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сейчас выйдем на Волчанск, перережем железнодорожное сообщение с Россией из Белгорода, потом дальше можем выходить на Купянск. Эти два города – основные поставщики вооружения, которое получает группировка в Изюме. В таком случае изюмская группировка останется без материально-технического обеспечения, без боеприпасов и у нее другого пути, как отступить не будет.

Я понимаю, очень хочется котлы организовать, кучу пленных. Если честно, нам это не нужно. Потому что, во-первых, это удар по нашей армии, потому, что надо огромное количество людей, чтобы все это сдерживать, у нас будут потери. Нам главное, чтобы они ушли. Мы не имеем сейчас возможности, чтобы мы кардинально изменили ситуацию на фронте с атаками фронтальными», – рассуждал рагуль.