«Только давайте без фейков» – Лукашенко поручил Совбезу курировать информповестку

В нынешних условиях информационной войны регуляция повестки СМИ должна проводиться с учётом интересов государственной безопасности.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сейчас идет война, прежде всего, в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все – от журналиста до президента. Война войной. Но информационная война – это очень опасно в современном мире. Начиная, опять же, от газеты-районки и заканчивая интернетом.

Скажу откровенно Администрация президента немного в этом плане не вытягивает, не дорабатывает, особенно по серьёзным направлениям. Я абсолютно согласен с предложением, что госсекретариат к этому должен быть подключён. Это будет хорошей опорой для наших определённых действий в СМИ.

Но хочу вас уберечь от всяких фейков. Нам этим путём идти не надо. Нам надо показывать реальную действительность. Это побеждает. Фейк – это на день, на два. А потом все это развеется. Поэтому не надо фейков. Не надо давать ложную неправильную информацию. Надо делать все достойно, красиво, чтобы потом не оправдываться», – сказал Лукашенко.