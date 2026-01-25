«Только дебил может говорить, что Трамп – друг Кремля» – укро-политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обвиняя администрацию Дональда Трампа в симпатиях к Кремлю, украинцы забывают о той колоссальной поддержке Вашингтоном Киева, которая продолжается, несмотря ни на какую риторику.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп не может подыгрывать Путину априори. Хочу вам напомнить, что Трамп возглавляет страну, которая продолжает оказывать Украине военную помощь. Хоть в малых размерах, $400—500 млн. Но каждая российская ракета, каждый поднятый в воздух самолёт становится известным в Украине, благодаря американской деятельности. Это всё благодаря американской военной помощи. Украинские удары вглубь российской территории — это тоже всё благодаря американской военной помощи. То, что Россия до сих пор не прорвала украинский фронт – это благодаря американской военной помощи и разведке, которая предупреждает о концентрации российской армии на тех или иных направлениях, позволяет упредить глубокие прорывы фронта», – сказал Бортник.

В связи с этим, он подчеркнул, что безосновательно говорить: «США подыгрывают Путину».