Только дезинтеграция РФ гарантирует безопасность Украине – Матвиенко

Вадим Москаленко.  
11.04.2023 17:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Возникшие после развала России государственные образования должны быть сформированы таким образом, чтобы более никогда не создавать угрозы не только Украине, но и другим странам мира.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возникшие после развала России государственные образования должны быть сформированы таким образом, чтобы более никогда...

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«Говорилось, что результатом должна быть капитуляция российской армии. Очевидно, мы себе не представляем, когда в Георгиевском зале Кремлёвского дворца заходят российские генералы при полном параде с бутафорскими саблями и подписывают акт о безоговорочной капитуляции перед Украиной. Думаю, такого эпического полотна мы не получим», – сказал эксперт.

«Под победой имеется в виду дезинтеграция РФ. То есть превращение построссийского пространства в конгломерат нескольких государств. Уже сейчас некоторые украинские эксперты пытаются даже рисовать карты будущего раздела России (я не имею в виду торт генерала Буданова на день рождения, где в виде торта была подана разорванная РФ на несколько государств).

Речь идёт о более-менее серьёзной экспертизе с тем подходом, что эти конфигурации должны быть такими, чтобы не создавать угрозы, прежде всего, Украине, но и другим странам мира. Так вот, только дезинтеграция РФ, и, как по мне, это целиком реальный сценарий, может быть гарантией безопасности для Украины и других стран-соседей построссийского пространства», – считает Матвиенко.

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