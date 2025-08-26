Реальные гарантии безопасности Украине могут дать только Россия и Белоруссия, потому что только они готовы воевать за нее.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

