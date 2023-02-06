Только исчезновение РФ с карты мира – офицер ВСУ

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Украинцы готовы продолжать войну, сколько бы смертей это ни стоило, лишь бы стереть с лица земли Российскую Федерацию.

Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил экс-боевик «АТО», «волонтёр», а ныне офицер ВСУ Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство украинцев готовы продолжать эту войну, как бы это страшно ни звучало и сколько бы это не несло нам потерь и смертей, однако все социологические исследования показывают, что украинцы хотят победы. А победа для украинцев означает полное восстановление нашего суверенитета, возвращение наших территорий, возвращение наших всех военнопленных, репарации, выплаты и вообще разрушение Российской Федерации как страны, империи, просто исчезновение её с карты мира. Так большинство окружающих меня воспринимает, если ты спрашиваешь, что такое победа», – заявил Гай.