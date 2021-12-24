Только к концу года Смольный нашел деньги на выплаты 1600 медикам, пострадавшим от коронавируса

24.12.2021  15:49 (Мск), Санкт-Петербург,
Андрей Романов.  
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Дзен, Медицина, Россия, Санкт-Петербург


Губернатор Санкт-Петербурга 24 декабря подписал постановление о выделении средств из резервного фонда для пострадавших от COVID-19 в 2021 году.

Только к концу 2021 года Смольный смог выделить средства на единовременные выплаты медицинским работникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции во время выполнения своего служебного долга. Из-за бюрократических проволочек и длительных праздников, скорее всего 1590 медиков получат эти деньги только после праздников.

Губернатор Санкт-Петербурга 24 декабря подписал постановление о выделении средств из резервного фонда для пострадавших...

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В феврале 2021 года было решено выделить из бюджета города почти 5 миллиардов рублей на единовременные выплаты медикам, пострадавшим или погибшим от коронавируса. Таковых в городе на Неве насчитывалось больше 15 000 человек. Однако эти средства быстро закончились и только 24 декабря Александр Беглов распорядился выделить остальным пострадавшим дополнительные средства на выплаты.

Речь идет о 337 миллионах рублей, которые должны были получить люди, которые, по словам самого губернатора, «находятся на передовой».

Ранее стало известно, что в больнице №40 Курортного района Петербурга медиков из «красной зоны» заставляли увольняться по собственному желанию, чтобы не платить им положенные по закону средства.

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