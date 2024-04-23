Только капитуляция Украины заставит США отказаться от военной поддержки киевского режима

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Соединенные Штаты не откажутся от военной поддержки Украины, а разногласия по этому поводу между республиканцами и демократами носят лишь тактический характер.

К такому выводу приходят политические аналитики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент неясно, вызовет ли разрешение конгресса в отношении Украины дальнейшие беспорядки и раскол в Республиканской фракции. Некоторые республиканцы, например Марджори Тейлор Грин или Пол Госар, выступили за отставку спикера Майка Джонсона, которого они обвиняют в предательстве за то, что он позволил провести голосование», – сказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Он не исключает, что их действия могли быть срежиссированы Дональдом Трампом для достижения каких-то конъюнктурных целей.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин не исключает, что сюжет с задержкой и последующим выделением Украине денежных средств может использоваться в электоральных целях.

«Раскол идет не по вопросу поддержки или неподдержки Украины. И республиканцы, и демократы выступают за поддержку Украины. Вопрос в том, что республиканцы стремятся выставить Байдена как неэффективного менеджера, который растрачивает бюджет попусту», – считает Блохин.

По его словам, Украина стала уникальным историческим шансом для Вашингтона оказать давление на Россию, тем более что США уже потратили колоссальное количество средств на поддержку Киева, а потому не могут отказаться от этого стратегического актива. Эксперт убежден, что отказ Вашингтона от поддержки Украины «возможен лишь в условиях полного разгрома капитуляции ВСУ».

«Как только законопроект будет одобрен, поставки начнутся уже в течение недели. Оружие уже находится на складах в Европе, всё находится на низком старте, — в свою очередь говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик.

А профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель прогнозирует, что как минимум до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, военная помощь на Украину будет поступать без задержек.

При этом Сокольщик уверен, что выделенных вооружений Украине хватит только для стабилизации ухудшающегося положение на фронте, но не для стратегической смены расстановки сил.

«Россия получила стратегическую инициативу на поле боя. Она строится на раскрутке внутреннего военного производства. Россия совершила быстрый переход к новым этапам технологического строительства — это новые элементы связи, внедрение новых современных технологий на поле боя (в том числе, беспилотники, средства разведки), развитие тяжелого вооружения (бомбы, совершенствование тяжелой бронированной техники)», – добавил Сокольщик.