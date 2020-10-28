Только хаотизация: главная цель США – не допустить стабильной и успешной демократии в постсоветских странах

28.10.2020, Москва, Елена Острякова

Любая из стран постсоветского пространства, включая Россию, может попасть под внешнее управление через организацию массовых протестов, поскольку США «постепенно утрачивают свое могущество в виде так называемой мягкой силы и переходят к силе полужесткой и начинают демонстрировать свое доминирование».

Об этом в ходе онлайн-марафона проекта «Точки роста» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американская политика начинает допускать сценарий хаотизации в тех регионах, которые важны для конкурентов США в борьбе за пространство. Если Соединенные Штаты не ощущают важности, критичности того или иного пространства, они вполне могут пойти на такой сценарий политических трансформаций, когда там просто не будет ни твердой власти, ни твердого суверенитета, вообще ничего не будет», – сказал Евстафьев.

Он полагает, что пост-советское пространство США критически важным для себя не считают.

«В рамках противодействия процессам регионализации глобальной экономики и постановки под контроль очень важных ресурсных пространств США вполне могут пойти на хаотизацию политическую и военно-политическую целого ряда важных пространств», – заключил Евстафьев.