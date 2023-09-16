«Только малая часть от потерь» – в Киеве на Майдане устроили «кладбище» всушников

В Киеве на Майдане перед консерваторией устроили импровизированное кладбище с тысячами могил всушников. Видеообзор в своём блоге выложил киевский журналист Михаил Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кладбище» выдумали своеобразное – лужайку напротив консерватории имени Чайковского утыкали многими тысячами флажков Украины, «Азова» и «Правого сектора», и на каждом – имена погибших бойцов.

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Волгин подчеркнул, что на Майдане представлена лишь малая часть от всех потерь ВСУ.

«Идеологи в России клевещут, что погибает много воинов ВСУ Украины, и главнокомандующий Зеленский их не жалеет. А комментаторы на телевидение говорят, что нет, это враньё и вражеская пропаганда, и нет таких жертв.

Но я смотрю на эту лужайку, и вижу, с какой скоростью тут увеличивается количество флажков. Каждый флажок – это человек, а, может, и сотня.

А ведь это не вся Украина, и даже не весь Киев. Это всё были живые молодые люди, которые любили Украину», – сказал Волгин.