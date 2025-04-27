«Только мёртвым пригодился» – пропагандисты Банковой обижены на покойного Папу

Покойный Римский папа должен был работать живым щитом для украинских неонацистов, закрывая их от огня российской армии.

Об этом в эфире видеоблога заявила пропагандистка Банковой Наталья Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинцы стали очень чёрствыми в связи с тем, что у нас происходит: такие трагические события, трагические налеты россиян последних недель. И они нас, знаете ли, заразили определенным цинизмом. Я имею в виду похороны Папы римского – знаете, я вот сравниваю с тем, что было с предыдущим Папой римским Иваном Павлом II, он приезжал сюда в Киев, как выходили толпы киевлян его встречать, было огромное уважение к нему.

А сейчас, когда этот Папа отошел, как-то мы не так уделяем внимание, даже с такой жесткой иронией говорим, что ему повезло больше, чем нам, остаться под русскими «Шахедами».

Я на Папу римского была обижена тогда, когда происходил Мариуполь, была бомбардировка, и наш «Азов» там застрял в тех катакомбах. Ну и гражданские.

И я думала – ну вот почему не приедет там Папа римский, не разблокирует эти пути, не выведет оттуда людей, не спасет контингент наш, азовцев. И вот я думала, ну там же есть проход по морю, пожалуйста, сделай это, спаси, это же такой гуманный шаг. Но нет. И вот с тех пор как-то вера в церковь у меня немножко пошатнулась», – вещала Мосейчук.