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26.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Только молниеносный бросок на Киев – герой ополчения отверг наступление на Украину широким фронтом

Новости Украины

Россия не может позволить себе пойти в широкомасштабное наступление на Украину, потому что это приведет к большим жертвам среди личного состава украинской армии.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходаковского, оптимальным вариантом было бы быстрое наступление на Киев через Харьковскую область.

«Задействование силы российской повлечет за собой все равно тяжкие последствия. Ну хорошо, мы ускорим темпы, стремительно что-то сотворим. А что сделать стремительно? Стремительно можно стянуть все войска на Донбасс, создав условия угрозы со стороны Донбасса, наступления с этой стороны, стянуть максимальную часть украинской армии на Донбасс, а влупить где-нибудь через Харьковскую область прямиком на Киев и тогда просто украинская армия впадет в состояние фрустрации и ничего не сможет сделать, просто не будет понимать, куда дергаться.

И тогда капитуляция, это единственный способ, других я не вижу, как быстро покончить, причем, малой кровью. А здесь же речь о крови идет. Если мы начнем молотить украинцев, ну нет, послушайте, это очень недальновидные люди рассуждают о том, что давайте перемолотим украинскую армию.

А каждый убитый солдат – это две с половиной, как минимум, души на Украине, которые к этому причастны солдату. Соответственно, мы будем иметь дело с огромным количеством людей на Украине, с которыми лучше дело не иметь. Никто нам не простит этого. И прийти с какими-то знаменами «русского мира» и заставить их полюбить нас будет просто невозможно», – заявил Ходаковский.


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