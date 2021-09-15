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15.09.2021 18:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, русофобия, Украина
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Только национально изменённая Украина сможет вернуть Донбасс – Карасёв

Новости УкраиныУкраинскому руководству, которое отказывается от федеративного устройства Украины и пытается построить «единое» государство, возвращение...

Украинскому руководству, которое отказывается от федеративного устройства Украины и пытается построить «единое» государство, возвращение Донбасса не нужно.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо до конца решить модальность нашего национального строительства, какая должна быть, и модальность государственности.

Если мы можно, так сказать, монистическая нация, монистическое национальное развитие – по логике подражания Восточной Европе, тогда масса проблем, потому что если бы нас брали в НАТО, тогда бы защищали. И тогда Донбасс не нужен», – сказал он.

Однако Вадим Карасёв уверен, что выполнение «Минских соглашений» и возвращение Донбасса в состав Украины изменит всю политическую структуру этой страны.

«Просто возвращение Донбасса, реинтеграция по Минским соглашениям, оно меняет модальность государства и меняет модальность национального строительства. Это опять возврат от монистического к плюралистическому понятию нации и государства, где многосоставное государство, и возникает идея консоциативной демократии, не федеративной.

Консоциативная демократия, когда власть формируется не одним центром и одним взглядом, а более разнообразный взгляд на Украину. И тогда снимаются вопросы, противоречия между Россией и США, Россией и Европой», – объяснял политолог.

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