Только национально изменённая Украина сможет вернуть Донбасс – Карасёв

Украинскому руководству, которое отказывается от федеративного устройства Украины и пытается построить «единое» государство, возвращение Донбасса не нужно.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Если мы можно, так сказать, монистическая нация, монистическое национальное развитие – по логике подражания Восточной Европе, тогда масса проблем, потому что если бы нас брали в НАТО, тогда бы защищали. И тогда Донбасс не нужен», – сказал он.

«Надо до конца решить модальность нашего национального строительства, какая должна быть, и модальность государственности.

Однако Вадим Карасёв уверен, что выполнение «Минских соглашений» и возвращение Донбасса в состав Украины изменит всю политическую структуру этой страны.

«Просто возвращение Донбасса, реинтеграция по Минским соглашениям, оно меняет модальность государства и меняет модальность национального строительства. Это опять возврат от монистического к плюралистическому понятию нации и государства, где многосоставное государство, и возникает идея консоциативной демократии, не федеративной.

Консоциативная демократия, когда власть формируется не одним центром и одним взглядом, а более разнообразный взгляд на Украину. И тогда снимаются вопросы, противоречия между Россией и США, Россией и Европой», – объяснял политолог.