«Только наступление!» – Зеленскому посоветовали взять Байдена в оборот и вместе объявить войну Старой Европе

09.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече с американским коллегой в Белом доме, прежде всего, нужно переходить в наступление и настаивать на возвращении в политическое поле Будапештского меморандума, требовать статуса главного партнёра вне НАТО, а также поддержки стран «Триморья».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы мы могли подготовиться к этому визиту, надо подготовить три позиции, и теоретически время ещё есть. Начинать надо не с минских договорённостей – это очевидно тупиковый для нас вариант дальнейшего ведения переговоров о возобновлении суверенитета и территориальной целостности, не с «формулы Штайнмайера» – это фактически капитуляция Украины. А президент должен был бы просто проинформировать американского коллегу, а тот как руководитель демократической страны понял бы, что в соответствии с Конституцией наш президент ограничен в своих возможностях вести внешнюю политику исключительно на законах Украины. Ни Минские договорённости, ни «формула Штайнмайера» не являются международными договорённостями, в соответствии с Венской конвенцией. На сегодняшний день одна из самых актуальных директив для нашего президента – это решение Верховной рады от 6 июля 2010 года о предоставлении реальной гарантии безопасности Украине в соответствии с Будапештским меморандумом. Будапештский меморандум – это мы предоставили услуги США, усилили их безопасность так, как никто до этого! Третий ядерный арсенал, который гарантированно уничтожал США, мы уничтожили, мы проявили беспрецедентный в мировом сообществе акт доброй воли, это был в пакете документ о присоединении к нераспространению ядерного оружия», – рассказал Смешко.

По его словам, если все эти положения Будапешсткого меморандума не работают, то необходимо поднять вопрос о немедленном начале консультаций со всеми подписантами, кроме России, о дополнительных соглашениях по процедурам возобновления территориального суверенитета Украины.

«Начать возобновлять формат наших переговоров с ядерными державами мира, потому что это единственный аргумент для РФ, которая уважает только силу», – подчеркнул экс-глава СБУ. Кроме того, констатируя, что ПДЧ в НАТО Украине предоставлять не хотят, он посоветовал обратиться к президенту США с просьбой о предоставлении статуса главного партнёра вне НАТО, что откроет двери к широкому сотрудничеству и доступу к высоким технологиям. Третьим же пунктом Смешко призвал поддержать страны «Триморья», которые, в отличие от Старой Европы, не могут смириться с «Северным потоком-2». «Если сегодня Германия однозначно поставила экономические интересы на первое место в ущерб вопросам безопасности Европы в целом – мы должны интегрироваться с теми странами Европы, которые осуждают политику Германии и политику старых стран Европы, которые, очевидно, за преференции в экономических отношениях с Россией и пренебрегают общим мнением возможных угроз безопасности Европы в целом. Это, в первую очередь, инициатива стран «Триморья», – сказал бывший сбушник. «Попросить американского президента, уже в заявлении немецкого канцлера и президента США, сделать определённое напоминание о том, чтобы в секторе энергетической безопасности усилить сотрудничество стран-инициатив «Триморья» с Украиной. Однако надо идти дальше. Надо усилить и военную интеграцию, и экономическую, этих стран, которые вместе абсолютно превышают голос и Германии, и других старых стран Европы в вопросах европейской безопасности», – заключил Смешко.