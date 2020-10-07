Только не это! Зеленский испугался комментировать выборы в США

07.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западному изданию «Politico» умудрился обсудить и Хабаровск, и Белоруссию, и Европу, и Навального, однако когда речь зашла о США – тут же проглотил язык, «а то можно и по рукам получить».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, интервью поразительное. Спрашивает его корреспондент: а что Хабаровск? – Да! Хабаровск. Зеленский комментирует, он спец по Хабаровску, Навальный – конечно же, события в Белоруссии», он и про Крым там комментировал, и муж Тихановской.

То есть, всё – Тихановская, Белоруссия, Лукашенко, даёт советы, про Украину там тоже, но видели, как задали вопрос про выборы в США? Сразу же – нет-нет, что вы, мы не вмешиваемся в выборы других стран. Есть одна страна, которую Зеленский комментировать не может. Всё остальное – пожалуйста, Зеленский спец по всему.

Мне больше всего понравился его призыв к диалогу, совет Лукашенко, что нужно вести диалог у себя там! Это говорит представитель страны, которая уже который год бомбит Донбасс, вот так он диалог ведёт. И мне больше всего нравится вопрос корреспондента: смотрите, 14 тысяч украинцев погибли за евроинтеграцию. Нет, действительно, они погибли из-за евроинтеграции, и убиты этими самими евроинтеграторами в основном, но об этом они стараются не говорить», – заявил Корнилов.

«Когда зашла речь о США, вот тут Зе сказал, как отрезал: «Мы не вмешиваемся». США – это табу! А то ведь по рукам надают», – добавил позже политолог в своём блоге.

Отметим, президент Владимир Зеленский действительно побоялся комментировать американские выборы.

«Прежде всего, для нас очень важно, чтобы Украина не вмешивалась в выборы любой страны – сейчас мы говорим об Америке, в частности, не вмешивалась в политику наших стратегических партнеров», – говорил Зеленский в интервью.

«Вы должны меня понять, я президент Украины, а не другой страны. Мы не будем вмешиваться в выборы и во все, что может потом быть использовано как вмешательство. Что касается уголовных дел – этим занимаются наши правоохранители.

Я даже не хочу владеть всей информацией, и, по моим полномочиями, я не могу владеть всей информацией о ходе того или иного уголовного дела в Украине», – прокомментировал украинский президент вопрос касательно скандала с Байденом и «Бурисмой».