Только не падайте: На Украине презентовали новый проект века

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна стать участником проекта строительства высокоскоростной магистрали, которая объединит рынки ЕС и Китая.

Об этом в ходе круглого стола заявил президент Ассоциации «Высокоскоростные магистрали» Виктор Мироненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем этот проект абсолютно реальным. В этом мы абсолютно убеждены. Несмотря на то, что еще не забит первый гвоздь в трассу этого проекта и даже не готова документация. Абсолютно все страны, которые брались за такие проекты, доводили их до конца. А это не только мировые лидеры, но и страны, как Украина», – отметил Мироненко в ходе презентации «Высокоскоростных магистралей» в Киеве.

«Кратко о сути: посмотрев на карту Евразии, можно увидеть, что вверху располагается Транссибирский маршрут, нижний проходит через страны центральной Азии, а, если между ними проложить маршрут через Украину, то он будет самым коротким.

Мы предлагаем Каспийско-Черноморский маршрут между рынками Китая и ЕС. У этого проекта есть много достоинств и преимуществ. Мы абсолютно убеждены и докажем цифрами, что наш проект является оптимальным», – добавил он.

При этом, по словам первого замглавы правления Ассоциации «Высокоскоростные магистрали» Владимира Волкова, у нового проекта есть только один шанс на реализацию – вся надежда ложится на возможных партнеров и удачу.

«Мы вышли на охоту на тигра с одним патроном. У нас только один шанс. Его необходимо использовать. Есть информация, что этот проект попал в десятку национальных проектов, но это мы должны услышать от президента. Очень важный момент услышать о прохождении проекта в десятку. Имеется множество намеков на это.

Сегодня с коллегами обсуждали вопрос о личном приглашении Зеленским Джека Ма, который является основателем «Alibaba Group». Тот дал подтверждение приехать на Украину в ноябре. Он заинтересован в перевозках своей продукции на высоких скоростях. Поэтому это еще один наш соратник, участник процесса. Мы держим руку на пульсе, чтобы он нас поддержал», – резюмировал Волков.

Напомним, что если в 2017 году через территорию России украинские товары доставляли в Центральную Азию за одну-две недели, то теперь сроки доставки увеличились вдвое, в связи с ограничением транзита украинских товаров через территорию РФ, что особенно критично для производителей пищевых продуктов.

При этом Киев еще в 2016 году пытался наладить железнодорожное грузовое сообщение с Китаем, отправляя поезда из Одессы паромом через Грузию, однако экспериментальные составы сорвали график, оказались невостребованными и вынуждены были возвращаться без товара.