Только не падайте: Ярош на полном серьёзе готовил встречу с Путиным

17.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, освобожденный из российской тюрьмы в ходе обмена, утверждает, что в 2014 году поехал на территорию РФ, чтобы организовать встречу главаря экстремистского «Правого сектора» Дмитрия Яроша с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Карпюк рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ни Наливайченко, ни Дмитрий Ярош не имеют отношения к этому заключению (к его задержанию – ред.) Был у меня один мой очень хороший знакомый, человек, который крестил моего сына, которому я очень сильно доверял, он обратился ко мне за несколько дней до этой поездки по поводу того, что у Путина и его окружения есть очень большое желание встретиться с руководством «Правого сектора».

Я дал добро – занимайся, как раз тогда выехал из Киева и вернулся 15-го вечером (марта – ред.), 16-го у нас было совещание тогдашнего руководства «Правого сектора», на котором принималось решение, ехать мне или нет.

Откровенно скажу, я допустил большую глупость, поехав в эту Россию, я не думал, что в XXI веке даже в России может быть такое беззаконие и такое отношение к человеку. Поскольку я никаких уголовных преступлений на территории России не сделал, как я себе думал, единственное, что мне могло угрожать – это выдворение за границы России», – заявил Карпюк.

«Ещё мы купились на то, что это должен был состояться предварительный разговор с Путиным или с кем-то близким из его окружения, от которого зависела уже следующая встреча Путина и Яроша. Правда, мы ставили вопрос, что она не должна была состояться в Москве.

Таким образом, доверяя человеку, который занимался организацией этого процесса, и, самое главное, осознавая то, что мы стоим на пороге войны с Россией, и у нас появляется шанс сохранить мир, было принято решение в пользу этой поездки. Мы выехали автомобилем, и прямо на границе спецгруппа ФСБ всех трёх нас арестовала, в кандалы, и прямиком мы поехали в Ессентуки. Вот так это происходило», – рассказал националист.

По его словам, встреча непосредственно с Путиным планировалась в резиденции в Ново-Огарево.

«В то, что с нами встретится Путин, лично я не верил, я думал, это будет какой-то человек из его близкого окружения. Ярош об этом знал, потому что мы 16 марта, как раз накануне этой поездки собрались руководством «Правого сектора» и обговаривали вопрос, кому ехать», – добавил Николай Карпюк.