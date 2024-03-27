«Только не послом в Норвегию!» – в Киеве гадают, куда впихнут бесполезного Данилова

Уволенный с поста секретаря СНБО Алексей Данилов настолько бесполезная фигура, что трудно представить, куда его можно назначить.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан Данилов занимал должность длительное время, но запомнился только своими громкими заявлениями иногда на грани, а иногда за гранью адекватности. Поэтому, возможно, есть некоторое недовольство. Последнее, что известно, это его заявление относительно представителя Китая, но мы можем помнить, что он говорил и о том, что оппозиции на Украине нет и так далее. Говорить, что он был в конфликте с Зеленским, мне кажется, лишнее. Ничем, кроме громких заявлений на этой должности он не отметился, и это не очень хорошо характеризует его работу, потому что секретарь СНБО во время войны должен был бы более серьёзно заниматься страной. Говорят, что у Данилова не было своего кабинета на Банковой. И это говорит об уровне его влияния и о том, что его именно воспринимали как спикера. И это плохой знак, из этого вытекает множество причин, почему он запомнился исключительно своими высказываниями», – сказал Леонов.

По его словам, самое позитивное во всей этой истории – это то, что пока что официально у Зеленского не озвучивали планов на назначение Данилова послом в Норвегию, о чём говорил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Самое плохое, что я не могу называть такое направление [где Данилов будет полезен]. Потому что он не запомнился ни как организатор… Он – человек, который очень чётко придерживается позиции президента, вот главное, что о нём можно сказать. Как специалист в области национальной безопасности он себя не показал. Собственно, те слухи, что он может поехать послом в Норвегию – к счастью, это не было сказано представителями власти, и нет такой истории, как с паном Залужным. Но, например, Норвегия – это очень важная для Украины страна. Кроме того, что она является членом НАТО, это страна, которая имеет очень мощный финансовый ресурс, и страна, с которой Украине нужно взаимодействовать. И здесь нужен опытный дипломат, а не пан Данилов. Тем более, что он отличается резкими заявлениями, и это скорее может навредить дипломатии. Поэтому, к сожалению, я не могу назвать ни одного направления, где его применение будет эффективным», – поделился опасениями политолог.