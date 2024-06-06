Только не ржать: Украинское кино объявлено «явлением европейского масштаба»

Вадим Москаленко.  
06.06.2024 18:07
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Украина


Верховная рада ратифицировала конвенцию Совета Европы о совместном кинематографическом производстве.

«С 2014 до 2019 года украинская киноиндустрия серьезно усилилась, и она освобождена из московских пут, московских продюсеров, она начала становиться реальным культурным явлением европейского масштаба», – на полном серьёзе объявила во время обсуждения депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Верховная рада ратифицировала конвенцию Совета Европы о совместном кинематографическом производстве. «С 2014 до 2019...

«Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что эту ратификацию давно ждали, поскольку очень важно иметь «голос культуры украинского кино» и за рубежом.


«Потому что мы видим, что Россия использует все рычаги, не только ракеты летят в нас, но летит пропаганда, летят все эти лживые сюжеты, лживые фильмы, и мы должны отвечать», – заявила Кравчук.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко поддержал инициативу усиления киевской пропаганды через кино.

«Ратификация этой конвенции – это и повод возобновить усилия по созданию международного трибунала. Потому что именно документалистика это сбор доказательств на весь мир, для всего мира, для Гааги, для международного трибунала, где мы настаиваем и обязательно добьемся привлечения к ответственности международных преступников: и режима Путина, и его военного командования», – разглагольствовал Наливайченко, известный как давно завербованный американцами.

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