«Только несколько Армат для парада» – Алкснис о нехватке современного оружия в армии РФ
Несмотря на успехи российских СМИ по рекламе отечественного ВПК, фактически нынешняя Россия не имеет современного оружия в количествах, достаточных для ведения войны.
Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР, полковник в отставке Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы прекрасно видим, что, невзирая на ролики о «лучшем в мире оружии, аналогов которому нет», реально наша армия вооружена оружием восьмидесятых годов, из советских запасов. Современных видов вооружения там практически нет.
Приведу пример знаменитого танка «Армата» – ну есть там несколько штук, чтобы продемонстрировать на параде. Убеждён, 9 мая опять состоится парад, где нам опять с гордостью расскажут о лучшем в мире танке «Армата».
Или лучший в мире самолёт пятого поколения Су-57, который тоже с такой помпой заявляется, что наращивается производство… но за три года выпущено серийно девять самолётов», – отметил советский депутат.
Алкснис подчеркнул, что сегодня российская армия вынуждена воевать оружием Великой Отечественной войны.
«Сегодня я прочитал на одном из каналов такое бравурное заявление, что на фронте блестяще себя показывает даже старая советская гаубица Д-1, и видео показывают. Но гаубица Д-1 была принята на вооружение в 1943 году. Сняли с вооружения её ещё в пятидесятые годы. И сегодня хвастаться, что мы воюем гаубицей Д-1 – это глупость», – резюмировал он.
Спасибо!
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