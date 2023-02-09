«Только несколько Армат для парада» – Алкснис о нехватке современного оружия в армии РФ

Владимир Гладков.  
09.02.2023 18:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 718
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика


Несмотря на успехи российских СМИ по рекламе отечественного ВПК, фактически нынешняя Россия не имеет современного оружия в количествах, достаточных для ведения войны.

Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР, полковник в отставке Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на успехи российских СМИ по рекламе отечественного ВПК, фактически нынешняя Россия не имеет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы прекрасно видим, что, невзирая на ролики о «лучшем в мире оружии, аналогов которому нет», реально наша армия вооружена оружием восьмидесятых годов, из советских запасов. Современных видов вооружения там практически нет.

Приведу пример знаменитого танка «Армата» – ну есть там несколько штук, чтобы продемонстрировать на параде. Убеждён, 9 мая опять состоится парад, где нам опять с гордостью расскажут о лучшем в мире танке «Армата».

Или лучший в мире самолёт пятого поколения Су-57, который тоже с такой помпой заявляется, что наращивается производство… но за три года выпущено серийно девять самолётов», – отметил советский депутат.

Алкснис подчеркнул, что сегодня российская армия вынуждена воевать оружием Великой Отечественной войны.

«Сегодня я прочитал на одном из каналов такое бравурное заявление, что на фронте блестяще себя показывает даже старая советская гаубица Д-1, и видео показывают. Но гаубица Д-1 была принята на вооружение в 1943 году. Сняли с вооружения её ещё в пятидесятые годы. И сегодня хвастаться, что мы воюем гаубицей Д-1 – это глупость», – резюмировал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть