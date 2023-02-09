«Только несколько Армат для парада» – Алкснис о нехватке современного оружия в армии РФ

Несмотря на успехи российских СМИ по рекламе отечественного ВПК, фактически нынешняя Россия не имеет современного оружия в количествах, достаточных для ведения войны.

Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР, полковник в отставке Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно видим, что, невзирая на ролики о «лучшем в мире оружии, аналогов которому нет», реально наша армия вооружена оружием восьмидесятых годов, из советских запасов. Современных видов вооружения там практически нет.

Приведу пример знаменитого танка «Армата» – ну есть там несколько штук, чтобы продемонстрировать на параде. Убеждён, 9 мая опять состоится парад, где нам опять с гордостью расскажут о лучшем в мире танке «Армата».

Или лучший в мире самолёт пятого поколения Су-57, который тоже с такой помпой заявляется, что наращивается производство… но за три года выпущено серийно девять самолётов», – отметил советский депутат.