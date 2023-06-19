Только официально число мигрантов в России увеличится на 15%

Анатолий Лапин.  
19.06.2023 13:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Россия


К 2030-му году в России только официально на более чем 400 тысяч человек увеличится количество мигрантов, которые, как правило, задействованы на тяжелых работах.

Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявила замминистра труда и соцзащиты РФ Елена Мухтиярова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К 2030-му году в России только официально на более чем 400 тысяч человек увеличится...

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По данным Мухтияровой, доля граждан России, которые работают в малооплачиваемых и неквалифицированных работах будет сокращаться.

«Должно произойти снижение численности наших соотечественников, которые заняты в неквалифицированном и малооплачиваемом труде. В первую очередь, понимая, что это торговля и транспортировка.

За счет повышения производительности у нас снижается также по отдельным отраслям занятость – это уже тренды не первого года. Это сельское хозяйство, в первую очередь, и логистическая отрасль.

Исходя из данных трендов, базируясь на тех отраслевых стратегиях, которые делают отраслевые министерства, мы оценочно, к 30-му году, предполагаем, что порядка +15% к тому уровню, который у нас в базовом 22-м году сложился, напомню, что это 3,1 миллиона мигрантов, на этот процент увеличения иностранной рабочей силы мы в текущих условиях рассчитываем», – заявила Мухтиярова.

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