Только освобождение всей Украины может считаться победой в СВО – Губарев

Максим Столяров.  
03.04.2024 16:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на то, что за два года российская армия была модернизирована и улучшена, «максимально быстрой и эффективной» победы не происходит.

Об этом в эфире интернет-канала «Политическая Россия» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что за два года российская армия была модернизирована и улучшена, «максимально...

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«Безусловно, в Вооружённых силах есть изменения к лучшему, потому что увеличилась доля добровольческих подразделений. А там и слаженность лучше, и порядка больше, и командиры потолковее. В этом смысле улучшения есть. В кадровой армии тоже не всё так плохо, как в начале СВО.

Но нужно понимать, что этот конфликт решится на поле боя – либо военной победой, либо военным поражением. Поэтому, к СВО нужно подходить с точки зрения одержания максимально быстрой победы эффективными методами. И то, как у нас идёт расстановка – опять протяжённость фронта, позиционная борьба, усилия направлять на Донбасс, где укрепления. Вместо того, чтобы подумать о том, чтобы зайти с другой стороны. Например, через Сумы, где им не за что будет зацепиться», – сказал Губарев.

«Чтобы это считалось победой, мы должны занять всю территорию Украины, и там не должно быть никого, кто может сопротивляться. Если что-то останется – это будут постоянные гнойники. Полностью сокрушить политический режим, установить свой. Нам нужно сокрушать режимы, занимать территории. Это наша земля, не нужно ни с кем делиться, с поляками, румынами», – добавил он.

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