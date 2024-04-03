Только освобождение всей Украины может считаться победой в СВО – Губарев

Несмотря на то, что за два года российская армия была модернизирована и улучшена, «максимально быстрой и эффективной» победы не происходит.

Об этом в эфире интернет-канала «Политическая Россия» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Безусловно, в Вооружённых силах есть изменения к лучшему, потому что увеличилась доля добровольческих подразделений. А там и слаженность лучше, и порядка больше, и командиры потолковее. В этом смысле улучшения есть. В кадровой армии тоже не всё так плохо, как в начале СВО. Но нужно понимать, что этот конфликт решится на поле боя – либо военной победой, либо военным поражением. Поэтому, к СВО нужно подходить с точки зрения одержания максимально быстрой победы эффективными методами. И то, как у нас идёт расстановка – опять протяжённость фронта, позиционная борьба, усилия направлять на Донбасс, где укрепления. Вместо того, чтобы подумать о том, чтобы зайти с другой стороны. Например, через Сумы, где им не за что будет зацепиться», – сказал Губарев.

«Чтобы это считалось победой, мы должны занять всю территорию Украины, и там не должно быть никого, кто может сопротивляться. Если что-то останется – это будут постоянные гнойники. Полностью сокрушить политический режим, установить свой. Нам нужно сокрушать режимы, занимать территории. Это наша земля, не нужно ни с кем делиться, с поляками, румынами», – добавил он.