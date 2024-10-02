«Только победа!.. но это не точно» – киевлян расспросили о плане «перемоги»

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Настроения киевлян относительно того, каким они видят «план перемоги», свидетельствуют о всеобщей бравурности при большой неуверенности в том, что это осуществимо.

Опрос в центре Киева провёл канал «Новости Live», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не рассчитываю на что-то лучшее в моей жизни, а что будет дальше – трудно сказать», – признался первый опрощенный пенсионер.

Однако в основном ответы были весьма бравурные.

«План победы – это когда кацапы уйдут с нашей земли, когда мы их выгоним на границы 1991 года. Какой-то минимум «перемоги»? Не знаю. Нет, «перемога» – и всё, однозначно, на границы 1991 года, только так», – горячился другой респондент.

«Любая приостановка военных действий – может быть, позитивно, но умные люди понимают, что это на 2-3 года. Это не «перемога». Да, будет меньше жертв. Если за эти 2-3 года мы сможем укрепиться, подготовить военных и технику, тогда это позитивный ход. Если на таком уровне, как сейчас…», — рассуждала опрошенная киевлянка.

«Собственно, и общество должно этим жить, а этого уже тоже нет, если сравнить настроения людей в 2022 году и сейчас, это разные общества», – посетовала другая «жиночка».

«Как ни тяжело, как ни страшно жить сейчас, но я даже мысли не допускаю… «Хорошо, Донбасс, Крым, Мелитополь заберите, Херсон заберите, а нас оставьте в покое»… – я этого даже не могу представить. Но как оно? Я знаю, чего я хочу, но я не знаю, как всё это возможно воплотить в жизнь», – сетовала ещё одна опрошенная.