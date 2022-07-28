Только поход: пикники в севастопольских заказниках станут платными

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В горнолесной зоне Севастополя популярные у горожан и туристов места отдыха станут платными.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщила директор Департамента природных ресурсов и экологии правительства Севастополя Юлия Гаврилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш субъект отличается одним из самых больших процентов заповедности своей территории, – подчеркнула она. – У нас практически одна треть территории является особо охраняемой, и прежде посещение этой территории никоим образом не регулировалось с точки зрения организованного туризма, то есть было какое-то стихийное посещение».

Для регулирования экологического туризма Севастопольский лесхоз преобразовали в Дирекцию ООПТ, которая наделена правом взимания платы за отдых на заповедных территориях. Посещение останется бесплатным, а остановиться, разжечь костер, провести время на природе в компании можно будет в строго отведенных местах с оплатой за услуги.

Так, стоимость аренды беседки на Турецкой поляне за день составит 900 рублей. У коммерсантов аналогичные услуги могут стоить дороже. Им дирекция готова передать в аренду 21 площадку из 24, традиционно пользующихся популярностью у туристов и севастопольцев.

Гаврилова заверила, что по условиям аренды никаких капитальных строений на особо-охраняемой природной территории быть не может, а проекты организации и благоустройства площадок предприниматели будут защищать в Минприроды РФ. Тем не менее, плата за их посещение будет обязательным условием.

«Для тех, кто не хочет понять это добровольно и принять, действуют уже другие механизмы наказания, – подчеркнула начальник Севприроднадзора. – Мы всегда неохотно этим пользуемся, но теперь приходится в крайнем случае».

Напомним, одной из таких площадок стал Мартыновский овраг – место, откуда в марте 1942 года бойцы 25 Краснознаменной Чапаевской ордена Ленина стрелковой дивизии уходили на фронт из парадного строя. За всю историю Великой Отечественной войны было всего два подобных случая: один в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 и в Мартыновском овраге.

Ежегодно здесь проходит военно-исторический фестиваль в память о бравых защитниках Севастополя. Однако Севприроднадзор решил отдать историческое место в аренду на 20 лет для организации туристической зоны без капитального строительства – палаточных городков, кемпингов, глемпингов.