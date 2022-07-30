Только полная демилитаризация и денацификация Украины. Позиция России в ООН

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Новости Украины

С предоставлением НАТО Киеву артиллерии большой и особой мощности, украинские каратели получили возможность подвергать тыловые районы и населенные пункты ЛДНР ежедневным массированным обстрелам, результат которых – десятки погибших и раненых, в том числе, маленькие дети.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свое выступление, он сопровождал демонстрацией фотографий донецких детей, которые погибли в результате агрессии Украины.

«Позавчера, 27 июля, в ДНР прошел день памяти детей-жертв войны в Донбассе. В этот день жители Донецка возлагали цветы и приносили игрушки к мемориалу на Аллее ангелов. Во время минуты молчания, в городе повисла тишина, которую не нарушили даже звуки артиллерии, несмотря на то, что обстрелы со стороны ВСУ велись в этот день с самого утра. Этот день выбран не случайно. 27 июля 2014 г. в Горловке, под Донецком, во время обстрела украинскими войсками вместе с мамой погибла Кира Жук, которой не было еще и года. Сейчас держу ее фотографию. Вместе с ней в тот день погибли еще четверо детей. Все они стали одними из первых жертв войны Киева против Донбасса, продолжающейся восемь лет», – говорил спикер.

Уполномоченный от российской делегации сообщил присутствующим, что в настоящий момент, на мемориальном камне выбито 130 имен.

«Среди них, например, 13-летняя Анастасия Коноплева, погибшая от обстрела в 2015 г. вместе со своими братом и сестрой в своей собственной квартире. К сожалению, этот ужасный список регулярно пополняется. С февраля в одной только ДНР погибло 249 мирных жителей, включая 16 детей. Хочу, чтобы вы посмотрели на фотографию 10-летней Вероники Бадиной, погибшей 5 июля от обстрела ВСУ в Донецке, и 7-летней Маши Евтуковой, погибшей 6 июля на детской площадке вместе с еще тремя сверстниками. Я сознательно показываю вам именно их не только потому, что Украина убила их в этом месяце. Они, как и трое других детей, погибли от снарядов, выпущенных из западных артиллерийских установок. Пока ВСУ их не получили, они попросту до этих районов не добивали, а теперь – могут», – подчеркнул он.

Дипломат также процитировал президента Украины Владимира Зеленского, который после подобной серии убийств детей вместо слов раскаяния лишь благодарил США и Европу за снабжение ВФУ «качественным и эффективным оружием».

«Обращаюсь к моим британским, французским и американским коллегам в этом зале. Хочу, чтобы вы это четко поняли: из поставляемого вашими странами на Украину оружия, приобретаемого на деньги ваших налогоплательщиков, убивают детей. А президент страны еще и откровенно глумится над этим, расхваливая точность вашего оружия. Вы этого хотели? … Мир узнает еще много нелицеприятных фактов об этих ужасных явлениях, на которые западные покровители Украины предпочитают не обращать внимания. Вот он – наглядный результат вашей слепоты. После демонстрации этих детских фотографий, я думаю, излишне даже говорить, что денацификация и демилитаризация Украины будет осуществлена в полном объеме», – заверил официальный представитель РФ.