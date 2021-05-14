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14.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Только посмейте! Лукашенко пригрозил иностранным послам совместным с Россией ответом

Диалог об углублении интеграции России и Белоруссии идет полным ходом. Об этом вчера зарубежным...

Диалог об углублении интеграции России и Белоруссии идет полным ходом.

Об этом вчера зарубежным дипломатам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет ни одной сферы, в которой наши страны бы не имели тесных и прочных связей. На долю России приходится около половины общего объема нашей внешней торговли. Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования более эффективного использования новых возможностей сотрудничества. Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее», – заявил президент.

Он призвал иностранных послов «не напрягаться» по поводу интеграции России и Белоруссии.

«И пусть наши отношения с РФ никого не напрягают. Мы не строим наши отношения против кого-то ни было. Но если кто-то посмеет бросить нам вызов. России, или Беларуси, или одновременно России и Беларуси, вы знаете, что мы ответим. Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас. И в будущем», – сказал Лукашенко.

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