29.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Азербайджан, Армения, Конфликт, Политика, Россия
Просмотров:

Только Путин сможет мирно решить Карабахский конфликт – Калашников


Для решения Карабахского конфликта нужно, чтобы президент России Владимир Путин усадил за стол переговоров противоборствующие стороны без участия французских и американских посредников.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я знаю, с каким уважением относятся, например, в Азербайджане и в Армении к Путину. Я знаю, что их с Гейдаром Алиевым связывала не только спецслубжа, и когда он приехал, и поклонился его праху. И Армения как относится к Путину. И когда я говорю , что не верю в контактную группу, я знаю, что я имею в виду. Я в самом начале сказал: именно Путин может их усадить друг напротив друга и решить эту проблему по справедливости.

Я вот считаю, что французы и американцы только вносят сюда деструктив. Я не зря вам вспоминал другие международные форматы. Советский Союз рухнул одна из основных причин тоже – кроме предательства и слабой власти – по национальным окраинам, из-за национальных конфликтов. И не только Советский Союз, но и Югославия.

И вот сейчас это продолжает тлеть. Что вы думаете, у нас не только Нагорный Карабах, у нас еще в самые 70-е был теракт в метро – армяне там тоже боролись за свою самостоятельность. Это всё идет из глубины, сейчас мы будем вспоминать 100-летие каких-то договоров. Сейчас Путину надо садиться с двумя и решать этот вопрос. И мирно решать» – заявил Калашников.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть