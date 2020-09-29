Только Путин сможет мирно решить Карабахский конфликт – Калашников

29.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Для решения Карабахского конфликта нужно, чтобы президент России Владимир Путин усадил за стол переговоров противоборствующие стороны без участия французских и американских посредников.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, с каким уважением относятся, например, в Азербайджане и в Армении к Путину. Я знаю, что их с Гейдаром Алиевым связывала не только спецслубжа, и когда он приехал, и поклонился его праху. И Армения как относится к Путину. И когда я говорю , что не верю в контактную группу, я знаю, что я имею в виду. Я в самом начале сказал: именно Путин может их усадить друг напротив друга и решить эту проблему по справедливости.

Я вот считаю, что французы и американцы только вносят сюда деструктив. Я не зря вам вспоминал другие международные форматы. Советский Союз рухнул одна из основных причин тоже – кроме предательства и слабой власти – по национальным окраинам, из-за национальных конфликтов. И не только Советский Союз, но и Югославия.

И вот сейчас это продолжает тлеть. Что вы думаете, у нас не только Нагорный Карабах, у нас еще в самые 70-е был теракт в метро – армяне там тоже боролись за свою самостоятельность. Это всё идет из глубины, сейчас мы будем вспоминать 100-летие каких-то договоров. Сейчас Путину надо садиться с двумя и решать этот вопрос. И мирно решать» – заявил Калашников.