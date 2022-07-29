«Только расстрел»: экс-замсекретаря СНБО Украины запугивает общество

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Новости Украины

Украинское общество должно видеть, что за «измену» будут карать, тогда оно будет жить в страхе.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С предателями во время войны – только расстрел. Я понимаю, что скажут, что это негуманно, но три вещи, которые управляют обществом в мире – страх, голод и сон. Наше руководство пусть это вспомнит – это самое главное. И за предательство нужно наказывать. Когда общество будет видеть, когда каждый гражданин Украины будет видеть, что за предательство его покарали, то непосредственно он тогда будет четко понимать, что в любом варианте – если предал Украину, в любом случае ты будешь наказан», – заявил Кривонос.