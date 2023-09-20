«Только размолачивать артой»: ветеран СВО о штурме Авдеевки и Марьинки

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Освобождение пригородов Донецка от окопавшихся там ВСУ не проводится, поскольку это чревато огромными потерями личного состава.

Об этом в эфире интернет-канала «Лимонка» заявил участник СВО, блогер Станислав Варг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, почему за полтора года боевых действий ВСУ не отброшены от Донецка на безопасное расстояние.

«Пригороды Донецка – это сложная территория. Это старая линия фронта, где противник закреплён, всё там у противника хорошо. Их только размолачивать артой, по-другому не получается. А территории у нас ублюдские – там посадки растут квадратами, ты заходишь, а противник не с одной стороны, а с двух или трёх. И тебя будут простреливать, ты никуда не дойдёшь. Там очень сложно», – сказал Варг.

«Тех, кто спрашивает, почему так долго воюют на границах Донецка, могут прийти в армию, попроситься в одно из подразделений в пригороде Донецка, и попробовать что-то сделать. Штурмовать-то можно, но чтобы увеличивались темпы, нам нужно хоронить кучу людей, чтобы потом кричали: «мясные штурмы!» Никто же так не хочет. Возможно, где-нибудь в Москве что-то и готовится, потому что если так стоять, то мы не победим», – добавил ветеран.