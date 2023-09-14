«Только разозлили» – в Киеве ждут жёсткую «ответку» за удары по Крыму

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Удары ВСУ по Крыму не принесут Украине никакой пользы и не заставят Москву согласиться на условия бандеровцев, а только разозлят Россию.

Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, могут ли украинские удары по Крыму и Черноморскому флоту подтолкнуть Россию к возвращению в «зерновую сделку».

«Нет. Наоборот, после ударов они наоборот, будут пытаться выступить с позиции силы. Судя по всему, сегодня-завтра следует ожидать снова ракетных ударов, пусков «Шахедов» по украинским портам», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что ВКС РФ продолжат удары по украинским портам.

«В прошлую ночь наносился удар по порту в Рени, по нему идут и нефтепродукты, позволяющие закрыть ряд потребностей. Это тоже болевая и узловая точка для Украины. И судя по всему, что эти удары по Измаилу, Рени, Одессе, будут продолжаться», – добавил политолог.