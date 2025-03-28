Только развал России поможет ВСУ переломить ситуацию – полковник СБУ

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Для того, чтобы ВСУ смогли переломить ситуацию на фронте и перехватить инициативу, должны произойти сразу несколько маловероятных вещей.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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