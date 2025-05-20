Только Россия готова воевать за Украину – Арестович

Анатолий Лапин.  
20.05.2025 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина как часть истории России является для нее священной.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина как часть истории России является для нее священной. Об этом в эфире видеоблога...

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«Для России Украина – священная рана, Россия никогда не откажется от Украины в той или иной форме, потому что здесь история, здесь общность, здесь они считают нас русскими, частью триединого народа и так далее, и они готовы за это умирать, нравится вам это или нет, умирать и убивать.

Чего не могут понять украинцы, я им постоянно это объясняю, объясню еще раз – единственная страна в мире, которая готова воевать за Украину сейчас и потом сколько угодно, вплоть до ядерной войны, – это Российская Федерация или Россия, ну, может, Беларусь еще готова воевать за Украину. Больше никто и никогда за нас воевать не будет», – заявил Арестович.

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