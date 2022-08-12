Только Россия сможет разрядить назревающую напряженность на Балканах

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Обострение ситуации вокруг Косово и запрет президенту Сербии Александру Вучичу частную (с целью почтить память деда) поездку в бывший нацистский концлагерь Ясеновац в Хорватии вписываются в общую тенденцию нагнетания ситуации на Балканах.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил научный сотрудник Русского научного института в Белграде Алексей Тимофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этим летом мы видим концентрацию напряжения на Балканах. Почему она происходит и кем организуется, вопрос другой. Но впервые ситуация между Сербией и Хорватией дошла до такого обострения, что речь идет об индивидуальных запретах на поездки для дипломатов и санкциях. Это очень сильное обострение», – сказал Тимофеев.

По его мнению, обострение многолетнего конфликта между Сербией и Косово также носит в этом году более ожесточенный характер.

«Ситуация в этом году выглядит по-другому, чем в прошлые. Наверное, на это влияют глобальные события. Так же, как и на ситуацию с Вучичем. Как сказал Ивица Дачич (бывший премьер-министр Сербии – ред.) в 2014 году, если пойдет все хорошо, Россия станет к Балканам ближе, а если нет, то не станет. Чем ближе Россия, тем спокойней на Балканах», – сказал Тимофеев.