Только русофобия, только фашизм: Санду пошла ва-банк перед президентскими выборами

Алексей Логофет.  
18.01.2024 18:35
  (Мск) , Кишинев
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Авторская колонка, Выборы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Русофобия, Скандал, Сюжет дня, Цензура


Президент Молдовы Майя Санду вместе со своей командой продолжают системную работу по отключению Молдовы от России и всего евразийского пространства.

Эта деятельность осуществляется сразу по нескольким направлениям.

Президент Молдовы Майя Санду вместе со своей командой продолжают системную работу по отключению Молдовы...

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Блокирование СМИ. В Молдове заблокированы все российские средства массовой информации, а также молдавские медиаресурсы, выражающие альтернативную точку зрения. В первый же день нового года было опубликовано постановление Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий РМ, в котором приводится полный список интернет-сайтов, заблокированных провайдерами по требованию Службы информации и безопасности. В этом почётном списке – и сайт «ПолитНавигатора», что мы считаем самой высокой оценкой нашей деятельности. Озвучивать альтернативную точку зрения на евроинтеграцию и военные действия на Украине отныне запрещено. До блокирования Рутуба и Телеграма дело пока не дошло, но раздаются призывы «выпилить» и эту последнюю площадку свободомыслия.

Атака на Православную Церковь. Продолжается давление на Молдавскую митрополию с требованием разорвать связь с Русской Православной Церковью, которая и создала на этой территории религиозную структуру. Распространяются сведения о готовности властей Молдовы выслать из страны священнослужителей, имеющих российское гражданство, за «шпионскую деятельность». В первую очередь, называют имя архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Савву (Волкова), которого могут просто не пропустить через аэропорт, когда он вернётся в родную епархию из зарубежной поездки.

Наша читательница, прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Бельцы Марианна Райлян свидетельствует о вопиющем давлении со стороны представителей Бессарабской Митрополии на настоятелей и прихожан храмов.

«В последнее время наш храм часто посещают люди, именующие себя представителями Бессарабской Митрополии. Подходят к прихожанам и буквально агитируют их поднять вопрос о выходе прихода из Митрополии ПЦМ. Давят на то, что, оставаясь в составе ПЦМ, мы фактически представляем “вскормленную Кремлем церковь”. Другое дело румынская церковь – там и значительную финансовую поддержку окажут, и популярность церкви в обществе поднимут, и инициатив по улучшению жизни прихода у них много. Мол, нам просто необходимо вернуться на “истинный путь”, потому что будущее нашей страны – с Румынией в Европе. Слышала, что они даже с настоятелем и священнослужителями общались. Говорят, их чуть ли не подкупить пытались, обещая не только высокие зарплаты и хорошие условия в румынской церкви, но и вознаграждения за “правильный” выбор», – свидетельствует прихожанка в своём письме в адрес редакции «ПолитНавигатора».

Усиление давления на Приднестровье. Одной из первых мер правительства Молдовы в новом году стало вступление в силу нового Таможенного кодекса, согласно которому приднестровские экономические агенты теряют ранее предусмотренные льготы. По оценке президента ПМР Вадима Красносельского, потери самоопределившейся республики от введения поборов составят более 5 миллионов долларов.

В 1997 году, согласно «Меморандуму Примакова», под которым стоят подписи президентов Молдовы, России, Украины и тогдашнего главы ОБСЕ, Приднестровье было наделено статусом юридического лица и получило право на свободную внешнеэкономическую деятельность. Это право было урезано по инициативе следующего президента, коммуниста Владимира Воронина в координации с властями Украины в марте 2006 года: таможенные печати, ранее выданные Тирасполю, перестали признаваться – и приднестровских предпринимателей заставили пройти регистрацию в Молдове. Взамен они получили налоговые льготы, которые теперь отобраны окончательно.

Параллельно киевские власти выдвинули обвинение в «нарушении территориальной целостности Украины» в адрес министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева, и вызвали его на допрос. В молдавских СМИ бывший глава «бюро по реинтеграции» в правительстве Иона Кику Александр Фленкя высказал идею, что молдавские власти совместно с Украиной и Западом пытаются изолировать тех представителей Тирасполя, которые связаны с «российскими силовыми ведомствами» (в частности, Игнатьев) – и делают ставку на тех приднестровских лидеров, которые проявят лояльность и готовность разорвать с Москвой (Фленкя привёл в пример Красносельского).

Таким образом, Молдова и Запад намерены обнулить влияние Москвы на этот ключевой регион постсоветского пространства, что, по их надежде, должно стать чувствительным репутационным ударом по России и её президенту Владимиру Путину.

Атаки на общую историю. И наконец, по примеру Украины, осуществляются смысловые атаки на более чем 200 лет общей истории, как, например, запущенный сбор голосов под инициативой переименования улицы Пушкина в Кишинёве, которая носит это название с 1899 года (с перерывом на 22 года румынской оккупации). Сегодня эта идея не пользуется популярностью среди кишиневцев, но режим Санду может пойти и на это, приняв соответствующий закон парламентским большинством (например, «о ликвидации топонимов, связанных с имперской и колонизаторской политикой России и СССР»).

Санду торопится, поскольку страна уже вступила в год президентских выборов. В этот же год пройдут выборы в Европарламент и президентские выборы в США – в ключевых странах-патронах режима. Растущий антирейтинг президентки бьет все рекорды. Мероприятия правящего режима Кишинёва призваны решить 4 ключевые задачи:

– мобилизацию своего электората,

– устранение помех в лице «пропаганды» (просто в выражении любой альтернативной точки зрения),

– привлечение поддержки Запада в обмен на демонстрацию лояльности (здесь надо особо поторапливаться, пока нынешних западных лидеров не смыла река истории),

– выявление пятой колонны внутри страны.

Вероятнее всего, Санду удастся мобилизовать свой собственный ядерный электорат на правом фланге. Референдум о поддержке курса на евроинтеграцию нужен ей именно для этой цели: монополизации курса на евроинтеграцию и устранения ненужных конкурентов в среде других проевропейцев и румыно-унионистов.

Вместе с тем, в её пользу играет разброд и шатание в среде левой и центристской оппозиции. Там царит полный разброд и шатание: порядка 8 потенциальных кандидатов заявили о своих президентских амбициях. Единого кандидата, который не вызывал бы отторжения у других представителей оппозиции Санду, нет. В провластном лагере больше определённости, чем во всей оппозиции вместе взятой.

В молдавском обществе достаточно высокий процент поддержки идеи евроинтеграции. У каждого молдаванина в странах Евросоюза живёт или работает какой-то родственник. Люди видят, как их родственники или знакомые привозят из Европы деньги, покупают автомобили премиум-класса и ни в чём себе не отказывают. Молдаване мечтают, чтобы такие же зарплаты были дома, чтобы не было границ, и Санду умело играет на этой мечте.

Кроме того, люди, живущие в сельской местности, не читают Телеграм, не смотрят ни Youtube, ни Rutube. Они смотрят доступные госканалы с круглосуточной пропагандой евроинтеграции и деятельности Санду.

Любой альтернативный кандидат сможет одержать победу только в том случае, если вся оппозиция осознает, что Санду – главный соперник и главная угроза для всех, и перестанет заниматься выяснением отношений друг с другом, как уже более трех лет делают представители Партии социалистов и команда Илана Шора.

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