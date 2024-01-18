Только русофобия, только фашизм: Санду пошла ва-банк перед президентскими выборами

Президент Молдовы Майя Санду вместе со своей командой продолжают системную работу по отключению Молдовы от России и всего евразийского пространства.

Эта деятельность осуществляется сразу по нескольким направлениям.

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Блокирование СМИ. В Молдове заблокированы все российские средства массовой информации, а также молдавские медиаресурсы, выражающие альтернативную точку зрения. В первый же день нового года было опубликовано постановление Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий РМ, в котором приводится полный список интернет-сайтов, заблокированных провайдерами по требованию Службы информации и безопасности. В этом почётном списке – и сайт «ПолитНавигатора», что мы считаем самой высокой оценкой нашей деятельности. Озвучивать альтернативную точку зрения на евроинтеграцию и военные действия на Украине отныне запрещено. До блокирования Рутуба и Телеграма дело пока не дошло, но раздаются призывы «выпилить» и эту последнюю площадку свободомыслия.

Атака на Православную Церковь. Продолжается давление на Молдавскую митрополию с требованием разорвать связь с Русской Православной Церковью, которая и создала на этой территории религиозную структуру. Распространяются сведения о готовности властей Молдовы выслать из страны священнослужителей, имеющих российское гражданство, за «шпионскую деятельность». В первую очередь, называют имя архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Савву (Волкова), которого могут просто не пропустить через аэропорт, когда он вернётся в родную епархию из зарубежной поездки.

Наша читательница, прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Бельцы Марианна Райлян свидетельствует о вопиющем давлении со стороны представителей Бессарабской Митрополии на настоятелей и прихожан храмов.

«В последнее время наш храм часто посещают люди, именующие себя представителями Бессарабской Митрополии. Подходят к прихожанам и буквально агитируют их поднять вопрос о выходе прихода из Митрополии ПЦМ. Давят на то, что, оставаясь в составе ПЦМ, мы фактически представляем “вскормленную Кремлем церковь”. Другое дело румынская церковь – там и значительную финансовую поддержку окажут, и популярность церкви в обществе поднимут, и инициатив по улучшению жизни прихода у них много. Мол, нам просто необходимо вернуться на “истинный путь”, потому что будущее нашей страны – с Румынией в Европе. Слышала, что они даже с настоятелем и священнослужителями общались. Говорят, их чуть ли не подкупить пытались, обещая не только высокие зарплаты и хорошие условия в румынской церкви, но и вознаграждения за “правильный” выбор», – свидетельствует прихожанка в своём письме в адрес редакции «ПолитНавигатора».

Усиление давления на Приднестровье. Одной из первых мер правительства Молдовы в новом году стало вступление в силу нового Таможенного кодекса, согласно которому приднестровские экономические агенты теряют ранее предусмотренные льготы. По оценке президента ПМР Вадима Красносельского, потери самоопределившейся республики от введения поборов составят более 5 миллионов долларов.

В 1997 году, согласно «Меморандуму Примакова», под которым стоят подписи президентов Молдовы, России, Украины и тогдашнего главы ОБСЕ, Приднестровье было наделено статусом юридического лица и получило право на свободную внешнеэкономическую деятельность. Это право было урезано по инициативе следующего президента, коммуниста Владимира Воронина в координации с властями Украины в марте 2006 года: таможенные печати, ранее выданные Тирасполю, перестали признаваться – и приднестровских предпринимателей заставили пройти регистрацию в Молдове. Взамен они получили налоговые льготы, которые теперь отобраны окончательно.

Параллельно киевские власти выдвинули обвинение в «нарушении территориальной целостности Украины» в адрес министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева, и вызвали его на допрос. В молдавских СМИ бывший глава «бюро по реинтеграции» в правительстве Иона Кику Александр Фленкя высказал идею, что молдавские власти совместно с Украиной и Западом пытаются изолировать тех представителей Тирасполя, которые связаны с «российскими силовыми ведомствами» (в частности, Игнатьев) – и делают ставку на тех приднестровских лидеров, которые проявят лояльность и готовность разорвать с Москвой (Фленкя привёл в пример Красносельского).

Таким образом, Молдова и Запад намерены обнулить влияние Москвы на этот ключевой регион постсоветского пространства, что, по их надежде, должно стать чувствительным репутационным ударом по России и её президенту Владимиру Путину.

Атаки на общую историю. И наконец, по примеру Украины, осуществляются смысловые атаки на более чем 200 лет общей истории, как, например, запущенный сбор голосов под инициативой переименования улицы Пушкина в Кишинёве, которая носит это название с 1899 года (с перерывом на 22 года румынской оккупации). Сегодня эта идея не пользуется популярностью среди кишиневцев, но режим Санду может пойти и на это, приняв соответствующий закон парламентским большинством (например, «о ликвидации топонимов, связанных с имперской и колонизаторской политикой России и СССР»).

Санду торопится, поскольку страна уже вступила в год президентских выборов. В этот же год пройдут выборы в Европарламент и президентские выборы в США – в ключевых странах-патронах режима. Растущий антирейтинг президентки бьет все рекорды. Мероприятия правящего режима Кишинёва призваны решить 4 ключевые задачи:

– мобилизацию своего электората,

– устранение помех в лице «пропаганды» (просто в выражении любой альтернативной точки зрения),

– привлечение поддержки Запада в обмен на демонстрацию лояльности (здесь надо особо поторапливаться, пока нынешних западных лидеров не смыла река истории),

– выявление пятой колонны внутри страны.

Вероятнее всего, Санду удастся мобилизовать свой собственный ядерный электорат на правом фланге. Референдум о поддержке курса на евроинтеграцию нужен ей именно для этой цели: монополизации курса на евроинтеграцию и устранения ненужных конкурентов в среде других проевропейцев и румыно-унионистов.

Вместе с тем, в её пользу играет разброд и шатание в среде левой и центристской оппозиции. Там царит полный разброд и шатание: порядка 8 потенциальных кандидатов заявили о своих президентских амбициях. Единого кандидата, который не вызывал бы отторжения у других представителей оппозиции Санду, нет. В провластном лагере больше определённости, чем во всей оппозиции вместе взятой.

В молдавском обществе достаточно высокий процент поддержки идеи евроинтеграции. У каждого молдаванина в странах Евросоюза живёт или работает какой-то родственник. Люди видят, как их родственники или знакомые привозят из Европы деньги, покупают автомобили премиум-класса и ни в чём себе не отказывают. Молдаване мечтают, чтобы такие же зарплаты были дома, чтобы не было границ, и Санду умело играет на этой мечте.

Кроме того, люди, живущие в сельской местности, не читают Телеграм, не смотрят ни Youtube, ни Rutube. Они смотрят доступные госканалы с круглосуточной пропагандой евроинтеграции и деятельности Санду.

Любой альтернативный кандидат сможет одержать победу только в том случае, если вся оппозиция осознает, что Санду – главный соперник и главная угроза для всех, и перестанет заниматься выяснением отношений друг с другом, как уже более трех лет делают представители Партии социалистов и команда Илана Шора.