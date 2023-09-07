«Только с новой силой»: Штаты на пороге второй гражданской войны – украинский экперт

Анатолий Лапин.  
07.09.2023 18:47
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США


В политических кругах США резонно опасаются, что будущие выборы спровоцируют нестабильность, которая приведет к новой гражданской войне, с новой, невиданной доселе силой.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В политических кругах США резонно опасаются, что будущие выборы спровоцируют нестабильность, которая приведет к...

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По мнению Ермолаева, к этому уже созрели все предпосылки.

«Американские политики очень боятся не 24-го, а 25-го года, потому что сама выборная кампания в Соединенных Штатах на фоне неудач, связанных с большой геополитикой, с подорванной репутацией действующего президента, с нерешенными внутренними проблемами, которые тянутся уже десятилетиями на социальной, расовой, политической почве, угрожают продолжением того, что они сами называли в далеком 19-м году Второй Гражданской войной.

Только с новой силой. К этому добавляется еще и резкий рост, как на дрожжах, нового антиколониального движения. Тоже замешано на теме истории, наследия рабства, социальной справедливости, и это все экстраполируется на американскую политику», – заявил Ермолаев.

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