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Киев и Варшава должны задействовать школы, университеты и церкви своих стран для того, чтобы укреплять сотрудничество двух государств в антироссийской повестке и на антироссийской платформе.

Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявила председатель польского сената Малгожата Кидава-Блонская, посетившая украинскую столицу с рабочим визитом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны защищать нашу дружбу от недоверия, особенно сейчас, когда это недоверие пытается внушить нам наш общий враг – Россия. Путин прекрасно знает, как до него это знали Сталин и русские цари, что Украина и Польша, когда действуют сообща, непобедимы. Только когда нашему общему врагу удаётся посеять в нас недоверие, Польша и Украина сталкиваются со смертельными испытаниями. Но польско-украинская дружба – это также задача для наших школ и университетов, для учителей нашей молодёжи, а также для наших церквей», – вещала Блонская.

«Предстоящий мирный саммит в Швейцарии следует рассматривать, прежде всего, как выражение широчайшей поддержки принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Помним, что ни один мирный саммит не может стать новым Мюнхеном никогда, даже на мгновение нельзя забыть, что только Украина имеет мандат, чтобы решать своё будущее. Навязывание вам любых позиций или решений противоречит принципу суверенитета наций и уважения их права на самоопределение», – дурачила украинцев полячка.