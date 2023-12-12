Только с Путиным можно выдержать комбинированный удар по России в марте – Живов

Россия вошла в эпоху перемен с тем президентом, который ее из этой эпохи и выведет. Любой другой кандидат, кроме Путина, на пост главы государства – неизбежно привел к некой внутриполитической дестабилизации, чем с радостью бы воспользовался противник.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политологически, наверное, правильно было именно на вручении «Звёзд героев» объявить об этом. При этом, все вышло немножко сумбурно – не выставлен профессиональный свет, съёмки ведутся довольно скромно, с полу, со спины президента мы видим Жогу и так далее. Но, наверное, это лучше всего подходит к тому времени, в котором мы сейчас живём. Люди, реальные герои войны, которые уже сейчас участвуют в политических процессах на освобожденных территориях, просят президента высказаться по этому вопросу. И президент в ответ на их просьбу говорит: если, как говорится, вы зовёте, я готов. То есть, с точки зрения политического пиара – абсолютно правильное время, место и форма подобрана. Никакой помпезности лишней, всё в таком рабочем режиме», – убежден Живов.

По его словам, отказ Путина идти на президентские выборы 2024 года расшатал бы внутриполитическую ситуацию.

«Я ещё в начале специальной военной операции говорил о том, что мы вошли в эпоху перемен с президентом, и он же в общем из этой эпохи перемен нас должен вывести. Естественно, мы очень хотим, чтобы он вывел нас с победой, безусловной и однозначной, которая будет трактоваться всегда, и сейчас, и через 100 лет, как победа России. В таких условиях, допустим, если бы он принял решение не идти на выборы, а предложить вместо себя какого-то другого кандидата, это могло бы пошатнуть определённым образом политическую стабильность в стране, которая находится в состоянии боевых действий, да ещё и под давлением нескольких десятков тысяч санкций и “богатого миллиарда”. Это могло бы привести к плохим внутриполитическим процессам. А это и есть ключевая задача наших противников – добиться обрушения российской государственности в той или иной форме, чтобы у нас конституционный строй был нарушен, выборы не проходили – в общем, добиться ослабления нашей политической системы. Пока это им не удаётся», – считает политолог.

Он уверен, что накануне выборов по России попытаются нанести удар, который будет сделан руками Украины.

«Думаю, что свой основной комбинированный политический военный удар наш враг руками Украины нанесёт прямо перед выборами президента. Это будет, как вот часто бывает, что люди перед днём рождения ослабевают физически и начинают болеть, потому что иммунитет чуть падает – это даже научно доказанный факт. Вот, перед выборами самое тяжёлое время будет у России, этот период, наверное, продлится месяц, то есть с конца февраля и до конца марта. 2 года СВО и так далее – это будет самый тонкий лёд. Главное через него пройти», – подчеркнул Живов.