России нужно предлагать свой вариант гарантий безопасности Украины, который заключается в полной ликвидации нацистского режима и признании русского большинства.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сделал послание Трампу: Дональд, не спеши. Тебе в наследство оставили подонка. Мы должны с тобой заключить договорённости, зачем этого придурка подсовывать? С ним проблемы, он не легитимный. Более того, сами переговоры являются преступлением по украинским законам, потому что они запрещены. И все, кто в них участвуют – преступники. Зеленский не может этот закон отменить, потому что является нелегитимным. И даже если скажет, что он его отменяет, мы скажем: извини, товарищ, но это «филькина грамота». Отменить его может спикер Верховной рады, но только тогда, когда он признан исполняющим обязанности президента. И Зеленский сначала должен согласится, что он не президент. И только после этого возможно отменить указ и начать переговоры», – пояснил эксперт.

Он добавил, что главная загвоздка не в территориях, как это пытается представить пропаганда. С точки зрения западников, главное – это гарантия безопасности Украины. Поэтому первый вариант – это вступление Украины в НАТО, второй – размещение миротворцев НАТО, третий вариант – принять Украину в Евросоюз.

«Нас это не удовлетворяет. Я считаю, что мы как-то мягко намекаем, а должны сейчас жёстко поставить вопрос: никакое членство Украины в Евросоюзе быть не может. Потому что ЕС – это политический союз, и если Украина нападает на Россию, то это нападает Евросоюз. Нас это совершенно не устраивает», – подчеркнул Марков.

Гарантией безопасности, по его словам, является денацификация, демилитаризация и дедерусификация Украины, с отменой всех законов об ограничении прав русских и православной церкви. И тогда не НАТО будет является гарантией, а ликвидация националистического режима.